Pe scurt: Ani de zile fără intervenții au dus la împădurirea unor văi din Cisnădie. Primăria profită de nivelul scăzut al apelor din această perioadă pentru a le curăța definitiv.

Primăria Orașului Cisnădie continuă lucrările de igienizare și întreținere a văilor din intravilanul localității, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a instituției.

Intervențiile sunt în plină desfășurare, iar condițiile actuale permit realizarea lucrărilor într-un ritm susținut.

Este vorba despre lucrări de decolmatare, igienizare și profilare a văilor din intravilanul Cisnădiei. Potrivit administrației locale, s-au finalizat deja intervențiile pe Valea Argintului și pe Râul Cisnădie, iar în prezent echipele lucrează pe Valea Ursului.

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Văi neîngrijite de ani de zile, ajunse să se împădurească

Reprezentanții primăriei precizează că este vorba despre lucrări de amploare, pentru că pe aceste văi nu s-a mai intervenit de mult timp, iar albiile au ajuns efectiv să se împădurească. Lucrările se desfășoară într-un ritm bun, favorizat de nivelul redus al apelor specific acestei perioade a anului.

Conform estimărilor comunicate de primărie, lucrarea de pe Valea Ursului urmează să fie finalizată în circa 10 zile. „Cisnădia este mai curată și mai sigură”, transmite Primăria Cisnădie, care a mai desfășurat în ultimele săptămâni lucrări de igienizare pe toate albiile râurilor din oraș.