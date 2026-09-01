Pe scurt:
Ani de zile fără intervenții au dus la împădurirea unor văi din Cisnădie. Primăria profită de nivelul scăzut al apelor din această perioadă pentru a le curăța definitiv.
Primăria Orașului Cisnădie continuă lucrările de igienizare și întreținere a văilor din intravilanul localității, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a instituției.
Intervențiile sunt în plină desfășurare, iar condițiile actuale permit realizarea lucrărilor într-un ritm susținut.
Este vorba despre lucrări de decolmatare, igienizare și profilare a văilor din intravilanul Cisnădiei. Potrivit administrației locale, s-au finalizat deja intervențiile pe Valea Argintului și pe Râul Cisnădie, iar în prezent echipele lucrează pe Valea Ursului.
Văi neîngrijite de ani de zile, ajunse să se împădurească
Reprezentanții primăriei precizează că este vorba despre lucrări de amploare, pentru că pe aceste văi nu s-a mai intervenit de mult timp, iar albiile au ajuns efectiv să se împădurească. Lucrările se desfășoară într-un ritm bun, favorizat de nivelul redus al apelor specific acestei perioade a anului.
Conform estimărilor comunicate de primărie, lucrarea de pe Valea Ursului urmează să fie finalizată în circa 10 zile. „Cisnădia este mai curată și mai sigură”, transmite Primăria Cisnădie, care a mai desfășurat în ultimele săptămâni lucrări de igienizare pe toate albiile râurilor din oraș.
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