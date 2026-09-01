Primăria Cisnădie a anunțat încetarea contractului de management al Oanei Ungur, administrator public al orașului, în urma demisiei depuse de aceasta la secretariatul instituției în data de 1 septembrie.

Potrivit administrației locale, demisia a fost înaintată în urma unei discuții de evaluare managerială purtate cu primarul orașului Cisnădie, Mircea Orlățan, privind activitatea desfășurată până în prezent și responsabilitățile aferente proiectelor viitoare.

Primarul Mircea Orlățan a precizat că, în calitate de edil, își asumă responsabilitatea pentru modul în care funcționează echipa din cadrul administrației locale și pentru stabilirea obiectivelor acesteia.

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„Ca primar, îmi asum responsabilitatea pentru buna funcționare a echipei. Asta înseamnă să stabilesc obiective clare, să urmăresc îndeplinirea lor și să discut deschis atunci când sunt necesare îmbunătățiri”, a declarat Mircea Orlățan.

Edilul i-a mulțumit Oanei Ungur pentru activitatea desfășurată în perioada în care a ocupat funcția de administrator public și i-a transmis urări de succes în proiectele viitoare.

„Îi mulțumesc doamnei Oana Ungur pentru activitatea desfășurată și îi doresc în continuare succes în proiectele personale”, a mai transmis primarul orașului Cisnădie.

În perioada următoare, Primăria Cisnădie va demara procedurile pentru numirea unui nou administrator public. Potrivit administrației locale, toate etapele vor fi parcurse cu respectarea prevederilor legale, iar informațiile privind procedura vor fi comunicate public pe site-ul instituției.

Mircea Orlățan a transmis și un mesaj privind criteriile care vor sta la baza ocupării funcțiilor publice din cadrul Primăriei Cisnădie.

„Promit cisnădienilor că orice funcție publică din Primăria Cisnădie, indiferent de nivelul de responsabilitate, va fi ocupată doar de persoane dedicate proiectelor orașului, care înțeleg că misiunea pe care o avem este și va fi pe toată perioada mandatului meu una în slujba oamenilor și a orașului”, a declarat primarul.