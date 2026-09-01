Primarul comunei Sadu, Valentin Ivan, a comentat, în cadrul unei conferințe de presă susținute marți, 1 septembrie, decizia lui Bibu de a demisiona, spunând că, în opinia sa, acesta „s-a pripit” și că ar fi trebuit să aștepte clarificarea situației legislative privind incompatibilitățile.

„Bibu s-a pripit. Trebuia să mai aștepte un pic. Asta e părerea mea. S-a pripit. Nu i-am înțeles decizia. Eu o respect, este libera lui alegere”, a declarat Valentin Ivan.

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Edilul din Sadu a precizat că Bibu nu a participat nici la ședința de partid, astfel că nu a avut ocazia să afle care au fost argumentele exacte care au stat în spatele demisiei.

„El a reacționat pe efectul legii, la data interpretării ei, așa cum era interpretată atunci. Nu a lăsat loc de repaus și a zis: «Gata, demisionez». Și nu interpretez altfel decât că s-a pripit”, a spus primarul.

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„Am avut consilieri locali care trebuiau să-și dea demisia. Mulți. Cred că jumătate”

Valentin Ivan a vorbit și despre situația consilierilor locali afectați de interpretările privind incompatibilitățile. Potrivit acestuia, problema nu a fost una limitată la o singură localitate, ci a avut implicații la nivel național.

„Am avut consilieri locali care trebuiau să-și dea demisia. Mulți. Cred că jumătate. Dar nu doar din Sadu, din toată țara”, a afirmat edilul.

Ivan spune că, în momentul în care au apărut numeroase informații publice privind incompatibilitățile, le-a transmis colegilor să nu ia decizii pripite.

„Cred că am fost singurul care, printr-o notă de clarificare pe care am trimis-o colegilor, le-am spus să nu se grăbească”, a explicat primarul.

Acesta susține că le-a transmis consilierilor locali să aștepte clarificările instituționale, întrucât, în baza interpretărilor existente la acel moment, considera că aceștia nu se aflau în incompatibilitate.

„Le-am spus să stea liniștiți, că din toate interpretările asimilate deocamdată eu pot, nu să le garantez, dar pot să le asigur integritatea că nu sunt incompatibili”, a declarat Valentin Ivan.

„Nu este posibil ca o lege adoptată astăzi să aibă aplicare pentru trecut”

Primarul din Sadu a criticat însă modul în care a fost reglementată ulterior situația, afirmând că nu este de acord cu aplicarea retroactivă a unor prevederi legislative.

În opinia sa, indiferent dacă este vorba despre legislația privind integritatea, incompatibilitățile sau conflictele de interese, trebuie respectat principiul neretroactivității legii.

„Eu nu sunt de acord ca, indiferent că e legea integrității, a incompatibilității, a conflictelor de interese, ea să încalce un principiu de drept fundamental, principiul retroactivității. Nu este posibil ca o lege adoptată astăzi să aibă aplicare pentru trecut”, a afirmat Ivan.

Acesta consideră că principiul este unul fundamental atât în dreptul național, cât și în cel european.

„Este un principiu european. Este un principiu de drept pe care vreți să-l analizați și dumneavoastră cât vreți să-l analizați, dar nu poate să aibă un principiu de retroactivitate”, a mai spus edilul.

Ivan cere o lege „simplă și clară”

În ceea ce privește situația incompatibilităților și a conflictelor de interese, Valentin Ivan consideră că este nevoie de o legislație mai clară, care să nu lase loc unor interpretări diferite.

„Părerea mea este că situația asta a conflictelor de interese și a incompatibilității ar trebui statuată printr-o lege simplă și clară, care să nu mai lase unde de interpretare și loc de asimilări”, a declarat primarul.

El a explicat că interpretarea prin asimilare a unor funcții sau situații poate genera efecte în lanț în administrația publică.

„Dacă noi ne ducem în principii de asimilare, să asimilăm o funcție cu un caz particularizat la nivelul unei autorități publice sau instituții, de acolo să poată naște un fenomen al bumerangului și el să aibă efect de domino”, a spus Ivan.

„Dacă va fi o acțiune la CEDO, această lege cu siguranță va fi anihilată”

Primarul din Sadu a făcut referire și la amploarea efectelor produse de interpretarea legislației privind incompatibilitățile, afirmând că mai mulți aleși locali și funcționari publici sunt vizați.

„Ați văzut că deja datele spun că avem 10 primari la nivel național care vor fi suspendați, 32 sau nu știu câți consilieri locali și alți funcționari și din administrația publică locală, și din instituții”, a afirmat Valentin Ivan.

Edilul consideră că, în cazul în care situația ar ajunge să fie analizată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, legislația ar putea fi anulată.

„Părerea mea este că, dacă va fi o acțiune la CEDO, această lege cu siguranță va fi anihilată și, din păcate, efectele ei, produse deja prin aplicare, nu mai pot fi înlăturate”, a spus Ivan.

În final, primarul din Sadu a subliniat că autoritățile trebuie să acorde o atenție sporită respectării principiilor fundamentale de drept.

„Eu cred că ar trebui să fim foarte atenți în respectarea principiilor de drept, atât europene, cât și cele naționale, cu privire la principiile de drept fundamentale”, a concluzionat Valentin Ivan.