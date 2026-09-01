Pe scurt: Ai primit o invitație la ANAF pentru audiere? Termenul în care poți cere videoconferință în loc de deplasare fizică s-a schimbat radical, iar noile reguli au fost deja publicate în Monitorul Oficial.

Ordinul ANAF prin care se actualizează formularul „Invitație pentru audiere”, utilizat în cadrul verificărilor documentare, a fost publicat marți, 1 septembrie 2026, în Monitorul Oficial.

Modificarea le oferă contribuabililor două zile lucrătoare, în loc de 24 de ore, pentru a opta pentru desfășurarea audierii prin videoconferință, potrivit startupcafe.ro.

Este vorba despre Ordinul ANAF nr. 1019/2026 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.666/2020 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară.

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Contextul: sistemul de videoconferință introdus de ANAF în 2026

Modificarea vine după ce ANAF a introdus, prin Ordinul nr. 705/2026, un sistem de videoconferință prin care contribuabilii pot discuta de la distanță cu reprezentanții Fiscului în cadrul unor proceduri precum controalele fiscale, inspecțiile fiscale sau verificarea situației fiscale personale.

Ordinul nr. 705/2026 prevede că persoanele interesate pot solicita desfășurarea întâlnirilor cu ANAF prin videoconferință în termen de două zile lucrătoare.

În acest context, formularul „Invitație pentru audiere” a fost actualizat, iar termenul de 24 de ore pentru exprimarea opțiunii privind audierea prin videoconferință a fost înlocuit cu termenul de două zile lucrătoare, pentru a corela cele două acte normative.

Cui se aplică noile reguli

Potrivit referatului care a însoțit ordinul în forma sa de proiect, „modificările din conținutul proiectului de Ordin al președintelui ANAF pentru modificarea Anexei nr. 2 la OPANAF nr. 3666/2020 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară, vor fi aplicate de structurile cu atribuții de inspecție fiscală, de structurile cu atribuții de control antifraudă și de structurile cu atribuții de verificare a situației fiscale personale, competente să efectueze acțiunile de verificarea documentară”.

Practic, orice contribuabil care primește o invitație pentru audiere din partea acestor structuri va avea la dispoziție noul termen de două zile lucrătoare pentru a decide dacă preferă întâlnirea față în față sau audiere prin videoconferință, în cadrul procedurii de verificare documentară desfășurate de ANAF.