Pe scurt: Ministrul Educației i-a lăudat public pe profesori pentru munca de la Bacalaureat și Evaluarea Națională, dar mulți dintre ei au ajuns cu buzunarele goale în prima zi de școală.

Anul școlar 2026-2027 a debutat marți, 1 septembrie 2026, cu o restanță majoră a Ministerului Educației față de cadrele didactice care au evaluat și supravegheat examenele naționale din această vară.

În mai multe județe din țară, profesorii nu și-au primit banii pentru munca depusă la Evaluarea Națională și Bacalaureat, deși au trecut aproape două luni de la afișarea rezultatelor finale, relatează Edupedu.ro, citat de Libertatea.ro.

Contrastul dintre declarațiile oficiale și realitatea din teren este frapant. Pe parcursul lunilor iunie și iulie, ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, le-a transmis cadrelor didactice numeroase mesaje publice de mulțumire, invocând de fiecare dată „profesionalismul”, „responsabilitatea”, „dedicarea” și „vigilența” angajaților din sistem.

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Pe 1 iulie, în plină sesiune de examen, ministrul atrăgea atenția că peste 250.000 de evaluări s-au realizat în mai puțin de 48 de ore la proba de Română și îndemna publicul să nu mai creadă că profesorii intră în concediu imediat ce se termină cursurile.

Ulterior, oficialul i-a felicitat pe supraveghetori pentru prinderea celor care încercau să fraudeze Bacalaureatul și a transmis „mulțumiri speciale” informaticienilor și inginerilor de sistem implicați în organizarea examenelor. Cu toate acestea, la 1 septembrie 2026, aprecierea verbală rămâne singura recompensă primită de dascălii din județele afectate, notează Edupedu.ro.

Calendarul examenelor a fost respectat, plățile nu

Calendarul examenelor a fost respectat riguros de profesori. Evaluarea Națională s-a încheiat pe 8 iulie, iar prima sesiune a Bacalaureatului pe 13 iulie, adică în urmă cu 50 de zile față de startul noului an școlar. De atunci, ministerul a derulat și a finalizat inclusiv a doua sesiune a Bacalaureatului, însă nu a achitat datoriile acumulate din prima parte a verii.

Sumele restante sunt stabilite clar prin Ordinul de Ministru nr. 4.088/2026 și nu există nicio incertitudine financiară în privința lor. Un profesor evaluator trebuie să primească 18 lei pentru fiecare lucrare corectată, iar un cadru didactic asistent din centrul de examen are prevăzută o remunerație de 210 lei pe zi.

Pentru președinții comisiilor din centrele de evaluare și examen, sumele variază între 1.900 și peste 3.000 de lei, în funcție de numărul de candidați, fiind reglementate totodată și plățile pentru informaticieni și membrii comisiilor.

Cine poartă răspunderea pentru blocajul financiar

Potrivit Edupedu.ro, din punct de vedere legal, ministrul Educației poartă răspunderea directă pentru gestionarea fondurilor. Conform Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, miniștrii sunt ordonatori principali de credite și au atribuția de a repartiza creditele bugetare aprobate către instituțiile din subordine, fiind responsabili de angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor.

Mecanismul tehnic presupune că plățile efective se realizează prin compartimentele financiar-contabile, însă alocarea și deblocarea fondurilor pentru examenele naționale către inspectoratele școlare județene depind direct de deciziile ministerului. În timp ce anul școlar 2026-2027 a început oficial, profesorii din județele afectate așteaptă ca mulțumirile publice transmise din birourile centrale să fie transpuse în viramente bancare reale.