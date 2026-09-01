Pe scurt:
Locuitorii din Veștem au acum un cabinet medical la doi pași de casă: analize decontate, medic de familie și consultații gratuite luna aceasta.
Centrul Medical Veștem din comuna Șelimbăr, și-a deschis porțile de marți, 1 septembrie 2026, potrivit unei postări a Primăriei Comunei Șelimbăr pe Facebook. Cabinetul este situat în satul Veștem, la numărul 144, și urmează să ofere locuitorilor din zonă acces la servicii medicale accesibile, de calitate și aproape de casă.
În cadrul centrului sunt disponibile mai multe tipuri de servicii: medicină de familie, cu înscrieri pe listă și consultații care vor fi disponibile în curând, recoltare de analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, pe baza biletului de trimitere, precum și consultații de specialitate gratuite în luna septembrie, la Medicină Internă.
Program și date de contact pentru pacienți
Pentru programări și informații, pacienții pot apela numărul de telefon 0269 894 318 sau pot scrie pe adresa de e-mail polisano.vestem@medlife.ro.
Noul centru vine ca răspuns la nevoia locuitorilor din comuna Șelimbăr de a avea acces la servicii medicale fără a se deplasa până în Sibiu. Reprezentanții centrului au transmis că sănătatea comunității rămâne prioritatea instituției și că pacienții sunt așteptați la noul cabinet.
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