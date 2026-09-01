Un scandal uriaș a avut loc, în ultima zi de vară, la Șelimbăr. A fost nevoie inclusiv de intervenția mascaților pentru a calma spiritele și s-a lăsat cu rețineri.

Trei tineri cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani au ajuns în arestul poliției în urma unui incident violent petrecut în localitatea Șelimbăr, județul Sibiu. Situația a escaladat rapid, forțele de ordine fiind nevoite să solicite sprijinul luptătorilor de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale (SAS).

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▶ Vezi pagina acestui video: Scandal cu intervenția mascaților la Șelimbăr: Trei tineri reținuți, dar rudele spun că ar fi fost provocați — VIDEO

Acuzații de distrugere și loviri

Conflictul a ieșit la iveală în seara zilei de 31 august, când un bărbat în vârstă de 40 de ani a reclamat la 112 că locuința i-a fost vandalizată, iar fiica sa a fost agresată. Oamenii legii s-au deplasat la fața locului. „În jurul orei 19:35, Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu a fost sesizat, prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că mai multe persoane ar fi pătruns, fără drept, în locuința sa, având asupra lor diverse obiecte contondente, ar fi provocat distrugeri și ar fi agresat-o fizic pe fiica sa minoră”, a precizat Vlad Teodosiu-Păducel, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

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Din primele verificări, polițiștii au stabilit că trei tineri, de 15, 16 și 18 ani, ar fi distrus poarta de acces și un geam al casei, pe fondul unei tensiuni mai vechi. Totodată, fata apelantului ar fi fost lovită la nivelul brațului cu un obiect contondent, având nevoie de îngrijiri medicale.

Tinerii erau recalcitranți. Au intervenit și mascații

Tensiunile au atins punctul maxim în momentul în care polițiștii au ajuns la domiciliul suspecților pentru a-i identifica și a sta de vorbă cu ei. Acolo, cei trei tineri vizați, împreună cu un alt adolescent de 16 ani, ar fi început să se manifeste agresiv față de forțele de ordine, atitudine care a continuat și în drum spre secție.

„Cele patru persoane au fost conduse la sediul Secției nr. 1 de Poliție Rurală Șelimbăr, iar, pe parcursul conducerii la sediul poliției, aceștia ar fi manifestat un comportament recalcitrant și agresiv. Pentru gestionarea situației și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, au fost mobilizate echipaje suplimentare de poliție, precum și un echipaj de luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Sibiu. Persoanele în cauză au fost imobilizate de polițiști, prin folosirea mijloacelor din dotare, în vederea prevenirii producerii unor incidente și protejării integrității acestora, a polițiștilor și a celorlalte persoane aflate în zonă”, a adăugat purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

În urma celor întâmplate, la data de 1 septembrie, trei dintre tinerii implicați au fost reținuți pentru 24 de ore.

Versiunea familiei: de la o întrecere de skandenberg, la amenințări

De cealaltă parte, familia tinerilor susține că situația ar fi fost diferită și că bărbatul care a sunat la poliție ar fi inițiat conflictul. Mama unuia dintre adolescenți a povestit, pentru Ora de Sibiu, că disputele au început în urmă cu două săptămâni, după o simplă întrecere de skandenberg între bărbatul de 40 de ani și unul dintre tineri.

Femeia a precizat că, în seara de 31 august, bărbatul i-ar fi chemat pe copii la poartă având asupra sa o furcă. Ea a respins acuzațiile de vandalism și violență aduse acestora. „Nepotul a împins poarta, iar fiindcă era veche, a căzut. Deci nu i-a spart poarta. Geamul îl avea deja spart, dar a dat vina pe ei, deși el când bea sparge tot prin casă. Fata lui nu a fost bătută, ea era cu o nepoată de-a mea când a fost scandalul”, a declarat mama unuia dintre tineri.

Femeia a făcut acuzații serioase și la adresa polițiștilor care au intervenit la fața locului. Ea a precizat că minorii ar fi fost bătuți la secție. „Unul dintre nepoți era plin de sânge la gură și la nas, avea urmă de bocanc pe față. Pe băiatul meu l-au adus la 5 dimineața acasă, iar pe ceilalți 3 i-au reținut”, a spus aceasta. Reprezentanții IPJ Sibiu au precizat însă că tinerii au fost doar imobilizați, iar asta fiindcă erau recalcitranți și agitați.

Oamenii legii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt, a tuturor împrejurărilor în care s-au produs evenimentele și dispunerii măsurilor legale care se impun.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție



