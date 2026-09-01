Școala din Sadu, complet modernizată: elevii se întorc în clase după un an petrecut la Căminul Cultural

Comuna Sadu marchează în 2026 „Anul Luminii”, printr-o serie de evenimente culturale și științifice dedicate istoriei energetice a localității. În cadrul unei conferințe de presă susținute marți, 1 septembrie, primarul comunei Sadu, Valentin Ivan, a vorbit atât despre proiectele culturale pregătite pentru acest an, cât și despre investițiile finalizate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit edilului, anul 2026 are o semnificație aparte pentru comunitatea din Sadu, fiind marcați 130 de ani de la punerea în funcțiune a Centralei Sadu 1 și 30 de ani de la inaugurarea Muzeului Energetic.

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Evenimente dedicate „Anului Luminii”

Valentin Ivan a explicat că Sadu nu are în acest an evenimente culturale de anvergură, însă administrația locală a pregătit mai multe acțiuni dedicate istoriei energetice a comunei.

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„Nu avem evenimente culturale de anvergură, avem un eveniment care este dedicat Anului Luminii 2026, 130 de ani de la punerea în funcțiune a Centralei Sadu 1 și 30 de ani de la inaugurarea Muzeului Energetic. Am omagiat, să zicem așa, ca An al Luminii, anul 2026. Am avut activități culturale și științifice la care ați participat și voi”, a declarat primarul.

În perioada următoare sunt pregătite încă două sau trei evenimente realizate împreună cu partenerii administrației locale. Printre acestea se află și o posibilă activitate culturală de Crăciun, cu participarea actorilor locali.

Totodată, pe 6 decembrie va avea loc tradiționala sărbătoare de aprindere a iluminatului festiv, moment în care vor fi sărbătorite și cuplurile care împlinesc 50 de ani de căsătorie și va fi aleasă ceata junilor.

Proiect pentru un eveniment în octombrie

Primăria Sadu a pregătit și un proiect transmis spre finanțare Comisiei Europene, în cadrul inițiativelor dedicate comunităților energetice.

Dacă finanțarea va fi obținută, administrația locală intenționează să organizeze, în luna octombrie, un eveniment împreună cu Hidroelectrica, proprietarul obiectivului energetic, și Asociațiunea Astra.

„Ni l-am planificat să îl organizăm împreună cu SC Hidroelectrica, care este proprietarul acestui obiectiv, și cu Asociațiunea Astra, atât dedicat corifeilor, cât și istoriei energetice. Și dacă o să avem finanțare, cu siguranță și o zi destinată culturii”, a precizat Valentin Ivan.

Peste 11,8 milioane de lei pentru reabilitarea clădirilor

Primarul a prezentat și bilanțul proiectelor derulate prin PNRR, subliniind că administrația locală a reușit să încheie proiectele la 31 august.

„Am avut una dintre cele mai mari etape de dezvoltare la nivelul comunității noastre și ne mulțumim că am reușit să încheiem cu succes toate proiectele din cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență și la data respectivă, la 31 august, și, spunem noi, cu lucrări de calitate și fără niciun fel de corecții financiare”, a spus edilul.

Proiectele de reabilitare moderată au vizat mai multe clădiri și obiective din comună: sediul Primăriei, clădirea bibliotecii, complexul administrativ, Școala Gimnazială „Samuel Micu” și circuitul cicloturistic Mocănița.

Valoarea totală a proiectelor privind reabilitarea moderată a clădirilor a fost de aproximativ 11,86 milioane de lei, potrivit datelor prezentate de primar. Din această sumă, valoarea eligibilă a fost de aproximativ 6,87 milioane de lei, iar cea neeligibilă de aproximativ 4,99 milioane de lei.

O parte importantă a cheltuielilor neeligibile a apărut în timpul implementării proiectelor, când au fost identificate lucrări necesare care nu intrau în categoria cheltuielilor eligibile.

Printre acestea s-au numărat lucrările pentru îndeplinirea condițiilor de autorizare privind securitatea la incendiu, punerea în siguranță a instalațiilor electrice, realizarea sistemelor de protecție împotriva trăsnetului și alte intervenții necesare pentru funcționarea în condiții de siguranță a clădirilor.

Primăria și biblioteca, transformate

La sediul Primăriei și la clădirea bibliotecii au fost realizate lucrări ample atât la exterior, cât și la interior.

Clădirea bibliotecii urmează să primească și o nouă destinație, urmând să găzduiască Serviciul pentru Evidența Persoanelor și Starea Civilă, precum și Casa Căsătoriilor.

Valentin Ivan spune că intervențiile au urmărit nu doar eficientizarea energetică, ci și îmbunătățirea spațiilor pentru cetățeni și angajații administrației.

„Am crescut cât se poate de mult atât calitatea, cât și ambianța în toate clădirile pe care noi le-am amenajat și de asta ne bucurăm probabil de un succes din punct de vedere al cheltuielilor”, a declarat acesta.

Administrația locală are în implementare și un proiect pentru producerea de energie fotovoltaică, cu o putere de 284 kW, destinat asigurării consumului propriu.

Școala din Sadu, una dintre cele mai importante investiții

Unul dintre cele mai importante obiective prezentate de primar este Școala Gimnazială „Samuel Micu”, clădire istorică aflată în zona de protecție istorică.

Potrivit lui Valentin Ivan, clădirea a fost în proprietatea bisericii până în 2019, când Primăria Sadu a reușit să o cumpere. Până atunci, administrația locală nu a putut face lucrări de amploare, fiind realizate în principal intervenții de reparații și lucrări necesare pentru funcționarea clădirii.

„Cel mai de anvergură proiect și cel mai important proiect pentru noi (…) este clădirea școlii. Este o clădire istorică, este o clădire care are o poveste destul de anevoioasă”, a spus primarul.

Intervențiile au fost complexe. Fațada nu a putut fi modificată, având în vedere regimul de protecție istorică, astfel că termoizolația pereților exteriori a fost realizată la interior.

„Doar pereții au rămas neatinși, iar pereții care aveau aparență exterioară, care dădeau cu exteriorul, au fost izolați în interior pentru că eram în zonă de protecție istorică și n-am avut voie să aducem atingere arhitecturii fațadei”, a explicat Valentin Ivan.

Primarul spune că, în rest, intervențiile au fost de amploare, fiind schimbate și modernizate elementele necesare pentru funcționarea clădirii.

Elevii se întorc în bănci

Finalizarea lucrărilor la școală are o importanță deosebită pentru comunitate, deoarece în perioada lucrărilor elevii au fost mutați temporar în Căminul Cultural.

„Ne bucurăm că am reușit să închidem proiectul la 31 august, dar cel mai important, să ne pregătim pentru începutul anului școlar”, a declarat edilul.

Pe durata lucrărilor, Primăria a amenajat opt săli de clasă în Căminul Cultural, unde elevii au învățat pe parcursul unui an școlar. Pentru acest lucru, activitatea obișnuită a Căminului Cultural a fost suspendată temporar.

„Am făcut o amenajare în care am amenajat 8 săli de clasă, am avut și clase de după-amasă și cu un efort financiar, spunem noi, foarte eficient. Am reușit să creăm o ambianță în care copiii aproape că nu mai vroiau să plece de la Căminul Cultural”, a povestit Valentin Ivan.

Odată cu finalizarea lucrărilor, elevii din Sadu se întorc în clădirea școlii, modernizată și eficientizată energetic.