Pe scurt:
Aproape unul din trei tineri din România nu are loc de muncă, arată cele mai noi cifre INS. Vezi cum s-a schimbat situația față de luna trecută și față de anul precedent.
Rata șomajului în rândul tinerilor din România a ajuns la 30,8% în iulie 2026, o valoare care menține situația gravă a șomajului în rândul tinerilor observată de mai multe luni, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică și preluate de Economica.net.
Numărul total al șomerilor cu vârste între 15 și 74 de ani a fost estimat pentru luna iulie 2026 la 526.800 de persoane.
Cifra este în scădere față de luna precedentă, când s-au consemnat 555.500 de șomeri, dar în creștere raportat la aceeași perioadă a anului trecut, când numărul șomerilor era de 484.800..
Rata șomajului rămâne mai mare la femei decât la bărbați
Pe sexe, rata șomajului la femei a depășit-o cu 0,5 puncte procentuale pe cea înregistrată la bărbați, valorile fiind de 6,7% în cazul persoanelor de sex feminin și 6,2% în cazul persoanelor de sex masculin.
În rândul persoanelor adulte, cu vârste între 25 și 74 de ani, rata șomajului a fost estimată la 5,2% pentru luna iulie 2026, defalcată pe sexe la 5,0% pentru bărbați și 5,5% pentru femei.
Numărul șomerilor din categoria de vârstă 25-74 de ani reprezintă 76,4% din numărul total al șomerilor estimat pentru luna iulie 2026, potrivit datelor INS privind piața muncii din România.
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