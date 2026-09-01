Pe scurt: Strada Hameiului din Sibiu, blocată ani la rând de lucrări la rețelele de apă, intră în sfârșit în modernizare. Vezi ce se schimbă și cât va dura șantierul.

Un tronson al străzii Hameiului din Sibiu intră în modernizare. În urma unei proceduri publice de achiziție, Primăria Sibiu a semnat contractul pentru execuția lucrărilor cu constructorul MGM Construcții Generale SRL, potrivit unui comunicat al Primăriei Municipiului Sibiu.

Contractul vizează modernizarea unui tronson al străzii Hameiului rămas neamenajat, cel care continuă strada I. Neculce și duce până la căminele studențești și la terenul de sport din zonă.

Lucrările vin după ce SC Apă Canal a intervenit pentru reabilitarea rețelelor proprii pe această porțiune de stradă. Primăria Sibiu urmează să finalizeze astfel modernizarea întregii străzi, după ce primul tronson a fost deja amenajat în perioada 2019-2020.

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Ce presupune lucrarea de 946.000 de lei

Investiția, în valoare de 946.000 de lei alocați de la bugetul local, cuprinde mai multe componente. Va fi realizat un sistem de guri de scurgere pentru colectarea apei pluviale în rețeaua subterană existentă, executată recent, alături de modernizarea sistemului de iluminat public.

Totodată, va fi realizată tubulatura subterană necesară pentru coborârea cablurilor de fibră optică, aflate în prezent suspendate deasupra străzii, va fi instalat un sistem de semnalizare rutieră corespunzător, iar spațiile verzi vor fi amenajate prin însămânțare cu iarbă și plantare de arbori.

Termenul de execuție și accesul pe perioada șantierului

După emiterea ordinului de începere a lucrărilor, constructorul va avea la dispoziție trei luni pentru execuția și finalizarea acestora. Primăria Sibiu precizează că, pe durata șantierului, accesul spre unitățile de interes public de pe strada Hameiului, precum și spre locuințele din zonă, va fi asigurat, în regim de șantier.