Renovarea Sălii Transilvania nu rezolvă problema sporturilor de echipă din Sibiu, care ar avea nevoie de o Polivalentă nouă, dotată cu toate facilitățile.

Consiliul Județean va aloca peste 10 milioane de euro pentru reabilitarea Sălii Transilvania, care însă va rămâne cu aceeași capacitate redusă, de 1800 de locuri. Astfel, sunt investiții mari într-o sală cu o capacitate redusă, care nu prea este eligibilă pentru eventualele meciuri ale lui CSU în cupele europene.

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Stadionul ”Municipal” este un mare câștig pentru fotbalul sibian, dar celelalte sporturi ar avea mare nevoie de o Sală Polivalentă nouă.

”Faptul că avem stadion este un lucru foarte bun, înseamnă imagine pentru orașul ăsta, înseamnă plusvaloare pentru mediul economic. Asta înseamnă foarte multe lucruri, înseamnă turism, înseamnă mult mai mult. Iar faptul că nu avem o sală polivalentă da, într-adevăr este o problemă. Mi-aș dori foarte mult să avem o sală polivalentă, un aquapark, un complex sportiv. Mă bucur că în sfârșit se lucrează la bazinul de înot, chiar treceam zilele trecute și am văzut că aproape îl demolează cu totul. Deci vă dați seama ce stare de degradare era? Dar, așa cum s-a făcut stadionul, cred că se poate face și o sală polivalentă” a declarat Teodor Birț la Ora de Sport.

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Administratorul public al Municipiului Sibiu subliniază că o polivalentă nouă era o soluție mult mai bună decât renovarea celei actuale. ”Bineînțeles că ar fi mai bine o sală nouă. Evident că, așa cum a făcut stadionul, Municipalitatea ar putea la un moment dat să facă și o Sală Polivalentă. Dar asta este decizia pe care o vor lua cei care vor fi îndreptățiți, la momentul la care se vor hotărî pentru așa ceva. Și eu cred că ar fi necesar pentru Sibiu, pentru că noi am dovedit și în baschet, de exemplu, am avut rezultate și în handbal, sunt și celelalte competiții care se organizează acolo” a mai punctat Birț.

”O sală polivalentă este pentru sport, nu facem piața acolo”

O sală trebuie să fie destinată doar pentru antrenamente, meciuri și evenimente sportive, nu și pentru târguri. ”Nu mi se pare normal să facem să facem o sală ca să organizăm târguri. Aia mi se pare o mare greșeală, pentru că nu cred că o să organizăm piața acolo. Haideți să fim serioși, o sală de sport polivalentă trebuie să fie pentru evenimente sportive, că se întâmplă din când în când și evenimente conexe acolo, e altceva. Organizarea concertelor ar perite să vină lume mai multă la competiții, se pot întâmpla lucruri frumoase. Cred că ar fi necesar, într-adevăr, nu este imposibil. Eu militez pentru tot ce înseamnă dezvoltarea orașului, pentru toate proiectele care se întâmplă, cu atât mai mult când vorbesc despre sport.”

”La CSU se fac eforturi extraordinare”

Teodor Birț apreciază eforturile clubului de baschet CSU Sibiu, fiind o prezență constantă la meciurile echipei din Sala Transilania. ”Mă duc la baschet și mă bucur și văd ce eforturi se fac și acolo. Da, am văzut că se fac niște eforturi extraordinare și acolo sunt oameni care pun foarte mult suflet și le doresc lucruri bune să li se întâmple, să aibă performanțe pentru că îi cunosc și știu cât de mult se consumă și cât de mult investesc în acest fenomen. Eu, îmi doresc să se întâmple lucruri bune în general, pentru Sibiu îmi doresc să construim, pentru că orice lucru bun și nou care se construiește, aduce un plus valoare.

Cu un studio modern și o echipă de profesioniști, Ora de Sport aduce în prim-plan interviuri exclusive și informații din lumea sportului sibian. În ultima ediție a Orei de Sport, redactorul-șef Dragoș Popescu l-a avut ca invitat pe Teodor Birț, fostul președinte al clubului FC Hermannstadt, actualmente administratorul public al Municipiului Sibiu și membru în Consiliul de Administrație al lui Inter Sibiu.