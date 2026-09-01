Pe scurt: 300 de sportivi din 11 țări urcă spre Bâlea Lac pe cel mai spectaculos drum din lume. Vezi cine poate ajunge la hotelurile din zonă și în ce interval se blochează complet traficul.

Circulația rutieră pe Transfăgărășan va fi închisă sâmbătă, 5 septembrie 2026, pe tronsonul dintre Barajul Vidraru și Bâlea Lac, pentru organizarea celei de-a 11-a ediții a competiției Transfier.

Restricția va fi valabilă în intervalul orar 7:00-18:00. Persoanele care au rezervare la hotelurile aflate pe tronsonul respectiv vor putea ajunge la acestea doar în afara acestui interval. În plus, turiștii cazați la hotelurile de pe traseu nu vor putea circula cu mașinile pe sectoarele de drum menționate în timpul competiției.

Traseul competiției, de la Vidraru la Bâlea, cu sosirea la Omul de Fier

Transfier este descris de organizatori drept unul dintre cele mai grele triatloane din România, desfășurat pe cel mai spectaculos drum din lume. Evenimentul are punctul de start în dreptul Hotelului Valea cu Pești, de unde concurenții vor începe cursa cu proba de înot în lacul Vidraru, vor continua cu proba de bicicletă, urcând spre lacul Bâlea, iar finalul va fi la proba de alergare, până la Barajul Vidraru, unde sportivii vor trece linia de sosire după 390 de trepte, la picioarele statuii „Omul de Fier”.

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Competiția are patru categorii: Half 70.3 Individual (1900 m înot, 90 km bicicletă, 21 km alergare), Half 70.3 Ștafetă (aceleași distanțe, pe echipe), Olimpic Individual (1500 m înot, 40 km bicicletă, 10 km alergare) și Olimpic Ștafetă (aceleași distanțe, pe echipe).

La ediția din 2026 sunt înscriși 300 de sportivi din 11 țări, care vor înfrunta probele de înot, ciclism și alergare în zona montană a Transfăgărășanului. Organizatorii susțin că evenimentul a devenit, de-a lungul edițiilor, un reper pentru triatlonul din România, îmbinând spectacolul sportiv cu peisajul de la altitudine.

Cine organizează evenimentul și cu ce sprijin instituțional

Transfier 2026 este organizat de YOLO Events sub licența Federației Române de Triatlon, cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Argeș, al Inspectoratului de Poliție Sibiu, al Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș și al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

YOLO Events, înființată în 2022, organizează pe parcursul anului mai multe evenimente sportive de tip alergare urbană, alergare montană, ciclism și triatlon, printre care Gerar (alergare urbană nocturnă în campusul Politehnica București) și seria 21k Romania Running Series, cu curse la Timișoara, Buzău, Brașov și București. Potrivit organizatorilor, în ultimul an la competițiile YOLO Events au participat peste 12.000 de sportivi amatori și de elită, din peste 30 de țări, printre care Ungaria, Serbia, Marea Britanie, Franța, Spania, Elveția, Germania, Canada, Australia și Statele Unite ale Americii.

Restricția de pe Transfăgărășan din 5 septembrie vine în contextul mai multor restricții de trafic anunțate în zonă în perioada de vară-toamnă, șoferii fiind sfătuiți să își planifice din timp traseele dacă intenționează să treacă prin zona Vidraru-Bâlea Lac în ziua competiției.