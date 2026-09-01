Vara se termină, dar nu înainte de o ultimă noapte de muzică, dans și pahare ridicate până spre dimineață. Backyard pune punct sezonului de vară pe 5 septembrie, cu o petrecere specială care îi aduce la butoane pe Optick, John Trend și Sebastian. Iar pentru finalul de sezon, culoarea serii este una singură: negru.

„BACKYARD X: SEASON CLOSING” începe la ora 22:00, la The Home of Backyard, și este gândit ca ultima întâlnire a comunității care a petrecut împreună pe parcursul verii.

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După evenimentele de zi, apusurile de la Bastionul Soldisch și nopțile care s-au prelungit până dimineața, Backyard revine acasă pentru închiderea sezonului estival.

Optick, John Trend și Sebastian, la butoane

Line-up-ul serii îi aduce împreună pe Optick, John Trend și Sebastian, trei DJ care vor construi soundtrack-ul ultimei petreceri Backyard din această vară.

Optick și John Trend sunt principalele nume ale serii, iar Sebastian completează formula pentru un eveniment care pornește la ora 22:00 și pentru care organizatorii lasă de înțeles că ora de încheiere va conta mai puțin decât energia de pe ringul de dans.

Mesajul Backyard surprinde exact atmosfera pe care organizatorii vor să o recreeze: soarele încă e sus, muzica merge, iar cineva spune „încă un pahar” la 03:30. Dintr-odată, parcă vara nu s-a terminat chiar atât de repede.

Dress code all black pentru finalul sezonului

Dacă aniversarea Backyard din această vară a fost dominată de alb, finalul sezonului schimbă complet registrul. Pentru petrecerea din 5 septembrie, dress code-ul este all black.

O noapte în negru, trei DJ la pupitru și atmosfera specifică Backyard sunt ingredientele cu care organizatorii vor să încheie seria petrecerilor din această vară.

„Dacă ai fost alături de noi toată vara, știi deja cum funcționează. Adu-i pe oamenii alături de care ți-ai petrecut vara. De restul ne ocupăm noi”, este invitația lansată de Backyard.

Ultima petrecere înainte de „gata, s-a terminat vara”

„Season Closing” este gândit mai degrabă ca o revedere decât ca un simplu final de sezon. O ultimă noapte pentru oamenii care s-au întâlnit, au dansat și și-au făcut amintiri împreună la evenimentele Backyard din ultimele luni.

Petrecerea are loc sâmbătă, 5 septembrie 2026, iar porțile se deschid la 22:00, la The Home of Backyard.

Primele bilete, din categoria 1st Shot Wave, costă 51 de lei și permit accesul până la ora 23:00. Cei care decid să vină direct în seara evenimentului vor putea cumpăra 2nd Shot Wave exclusiv la intrare, la prețul de 70 de lei.

Puteți cumpăra bilete de AICI: https://www.livetickets.ro/bilete/backyard-x-golden-hour

Accesul este permis doar persoanelor care au împlinit 18 ani, iar prezentarea actului de identitate este obligatorie.

Cu Optick, John Trend și Sebastian la butoane, dress code all black și o ultimă noapte dedicată oamenilor care au fost împreună toată vara, Backyard încheie pe 5 septembrie sezonul de vară. Sau, cum sugerează chiar organizatorii, îl mai prelungește cu încă un pahar.