Pe scurt: Un jucător european major din logistică pariază pe vestul României: noul parc de la Oradea va fi la doar câteva minute de granița cu Ungaria și de drumul expres DEx16.

Compania belgiană VGP, dezvoltator de spații logistice și semi-industriale fondat în 1998, va construi la Oradea un nou parc cu o suprafață totală închiriabilă de 133.000 de metri pătrați, potrivit unui comunicat al companiei citat de startupcafe.ro.

VGP este prezentă în 18 țări europene și este listată la Bursa Euronext Bruxelles.

Compania a cumpărat un teren de 294.000 de metri pătrați, respectiv 29,4 hectare, pe care urmează să dezvolte VGP Park Oradea. Spațiile vor fi destinate activităților logistice, de producție ușoară și comerciale.

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La 15 minute de frontiera cu Ungaria

Noul parc va fi amplasat imediat la ieșirea din Oradea, la aproximativ 3 minute de drumul expres DEx16 și la 15 minute de Vama Borș. Viitorii chiriași vor avea acces rapid și la aeroportul și gara din Oradea.

Poziționarea poate fi relevantă în special pentru firmele care fac distribuție transfrontalieră, producție sau operează lanțuri regionale de aprovizionare, acestea fiind și categoriile de companii indicate de dezvoltator în legătură cu noul proiect.

Spații adaptate pentru fiecare chiriaș, cu certificare de mediu

Cei 133.000 de metri pătrați de spații închiriabile vor putea fi adaptați în funcție de specificul fiecărui chiriaș. VGP spune că poate realiza inclusiv soluții tehnice complexe și personalizate, compania având o echipă internă formată în proporție de peste 60% din ingineri.

Parcul ar urma să includă și panouri fotovoltaice, stații de încărcare pentru vehicule electrice și sisteme de contorizare inteligentă. Dezvoltatorul urmărește obținerea certificării BREEAM Excellent și respectarea Taxonomiei UE.

VGP este prezentă în România din 2007 și mai are parcuri logistice în Arad, Brașov, București, Timișoara și Sibiu.

Compania spune că a achiziționat până acum peste 1,7 milioane de metri pătrați de teren în România și are un potențial de dezvoltare de aproape 900.000 de metri pătrați de spații industriale.