Ai nevoie de 40.000 de lei pentru renovarea locuinței, o cheltuială de familie sau un alt proiect personal. Ce ai face în mod normal? Probabil ai deschide site-ul ori aplicația mobilă a băncii și ai verifica împrumuturile disponibile.

Să presupunem că găsești două variante potrivite. Prima trebuie rambursată în trei ani. Rata lunară este mai mare, iar suma pare greu de susținut la prima vedere. A doua întinde datoria pe cinci ani și coboară plata sub 1.000 de lei.

Pe care ai alege-o?

Mulți oameni ar ezita în fața ratei pe trei ani și s-ar simți mai în siguranță cu varianta pe cinci ani. Angajamentul lunar este mai mic, iar alegerea pare mai ușor de gestionat.

Exemplul de mai jos arată de ce această reacție poate deveni costisitoare. După calcule apare și o soluție practică prin care ai putea păstra mai mulți bani în buget. Merită citit cu atenție.

Două structuri reale de piață, comparate pentru aceeași sumă de 40.000 de lei

Calculul folosește dobânzi și costuri publicate pentru două produse românești de credit de nevoi personale. Ambele structuri au fost raportate la aceeași sumă de 40.000 de lei, pentru ca perioadele și costurile să poată fi comparate corect.

Nu sunt oferte personalizate. Aprobarea, dobânda finală, DAE și condițiile disponibile depind de profilul solicitantului și de analiza furnizorului.

Opțiunea A: rambursare în trei ani

Structura publicată folosește o dobândă anuală fixă de 8,50% și include un cost unic pentru asigurare. În calcul, asigurarea este plătită separat la acordarea creditului. Dacă acest cost ar fi finanțat, s-ar modifica atât rata lunară, cât și suma finală.

Suma primită: 40.000 de lei

40.000 de lei Perioada de rambursare: 36 de luni

36 de luni Rata lunară: 1.262,70 lei

1.262,70 lei Taxa de analiză a dosarului: 200 de lei

200 de lei Cost unic al asigurării: 1.120 de lei

1.120 de lei Taxa lunară de administrare: zero

zero Total de rambursat și costuri: 46.777,25 lei

Opțiunea B: rambursare în cinci ani

A doua structură publicată folosește o dobândă anuală fixă de 14,95% și include o taxă lunară de administrare. Dobânda se află la limita superioară a intervalului publicat pentru produs, iar clientul poate primi o valoare diferită după analiză.

Suma primită: 40.000 de lei

40.000 de lei Perioada de rambursare: 60 de luni

60 de luni Plata lunară, cu administrarea inclusă: 955,55 lei

955,55 lei Taxa de analiză a dosarului: 200 de lei

200 de lei Taxa lunară de administrare: 5 lei

5 lei Asigurare inclusă în calcul: nu

nu Total de rambursat și costuri: 57.532,86 lei

Rata mai mică te costă încă 10.755,61 lei

Varianta pe cinci ani reduce plata lunară cu 307,15 lei. Acesta este numărul observat primul de cei mai mulți oameni.

Structura pe trei ani costă în total 46.777,25 lei. Cea pe cinci ani ajunge la 57.532,86 lei.

Diferența este de 10.755,61 lei.

Primești aceiași 40.000 de lei, dar opțiunea cu rata lunară mai mică ajunge să coste cu aproximativ 22,99% mai mult.

Ai mai alege-o imediat?

Creditul pe cinci ani poate rămâne necesar pentru cineva care nu poate susține în siguranță rata mai mare. Problema nu este perioada lungă în sine. Problema apare când alegerea este făcută fără să vezi cât costă cei doi ani suplimentari.

Între cele două variante poate exista și o a treia opțiune

Alegerea nu se limitează mereu la 1.262,70 lei pe lună timp de trei ani sau 955,55 lei timp de cinci ani.

Un alt furnizor poate avea o dobândă mai mică pentru trei ani. Un credit pe patru ani ar putea păstra rata la un nivel suportabil și ar putea produce un total mai mic. O ofertă fără asigurare poate fi mai ieftină pentru un client, dar mai scumpă pentru altul dacă dobânda este mai ridicată.

Aceste posibilități sunt greu de văzut când fiecare ofertă este deschisă într-o pagină separată.

Când cumperi un aparat pentru bucătărie sau o pereche de pantofi, compari prețurile înainte să plătești. Verifici unde primești o valoare mai bună pentru același produs. De ce nu ai face același lucru pentru un credit, mai ales când diferența poate depăși 10.000 de lei?

Aici devin utile instrumentele gratuite de comparație Kreditano. Ele așază perioada de rambursare, rata lunară și costul total în aceeași imagine.

Rata lunară răspunde la o singură întrebare

Rata arată dacă următoarea plată poate încăpea în bugetul actual.

Nu arată costul complet al deciziei.

O comparație utilă pentru un credit de nevoi personale trebuie să pună alături cinci cifre:

Suma primită. Rata lunară. Numărul plăților. DAE. Totalul de plată.

Ghidul Kreditano despre DAE și costul real al creditului explică de ce dobânda din reclamă poate fi diferită de costul anual complet.

Asigurarea, taxa de analiză, costurile lunare ale contului și condițiile legate de încasarea salariului pot schimba rezultatul. O dobândă afișată mai mică ajută numai după ce afli ce trebuie cumpărat sau păstrat pentru a o primi.

Ce schimbă Kreditano

Kreditano.ro este o platformă gratuită de informare și comparație financiară.

Kreditano nu acordă credite, nu încasează rate și nu ia decizia de aprobare. Platforma aduce costurile și condițiile publicate în același loc, înainte ca utilizatorul să aleagă unde continuă.

În loc să compari doar ratele lunare, poți analiza ofertele de credit disponibile pe Kreditano și poți deschide condițiile publicate pentru fiecare variantă.

Calculatorul pentru rată și cost total îți permite să schimbi suma și perioada. Poți verifica dacă o structură pe patru ani oferă un echilibru mai bun decât cele două variante inițiale.

„O rată sub 1.000 de lei pare mai sigură decât una care trece de 1.200 de lei. În această comparație, confortul costă încă 10.755,61 lei. Rata atrage atenția, dar totalul arată decizia.” Roman Dumitrescu, analist Kreditano

Capacitatea de plată rămâne decisivă

Creditul cu perioada cea mai scurtă nu este automat alegerea potrivită. Rambursarea în trei ani nu ar trebui aleasă dacă nu mai lasă loc pentru locuință, hrană, utilități sau o cheltuială neașteptată.

Calculatorul gradului de îndatorare te ajută să estimezi cât din venitul declarat este deja rezervat ratelor.

Dacă vrei să plătești suplimentar mai târziu, calculatorul de rambursare anticipată arată cum poate influența o plată în plus perioada rămasă și dobânda.

Aceeași verificare se aplică refinanțării. O rată nouă mai mică poate apărea doar fiindcă datoria este prelungită. Ghidul Kreditano despre când merită analizată refinanțarea oferă o ordine practică pentru comparație.

Varianta pe cinci ani pare mai ieftină fiindcă 955,55 lei sunt mai ușor de acceptat decât 1.262,70 lei.

Totalul schimbă răspunsul. Compar gratuit. Tu decizi ușor.

Tino te ajută să vezi costurile, diferențele și condițiile înainte să alegi.