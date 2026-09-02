UPDATE 3, ora 03:43: Traficul rutier pe A1, în zona kilometrului 284, a fost repus în normalitate, potrivit IPJ Sibiu: „traficul rutier a fost reluat în condiții normale”.

UPDATE 2, ora 02:13: Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea o autoutilitară pe A1, având direcția de deplasare Sibiu – Sebeș, la km 284, un bărbat în vârstă de 34 de ani, din județul Hunedoara, „din cauze care urmează a fi stabilite, ar fi intrat în coliziune cu partea din spate a unui ansamblu rutier care se deplasa pe același sens de mers”, potrivit IPJ Sibiu. Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii evenimentului rutier și dispunerii măsurilor legale.

IPJ Sibiu precizează că traficul rutier „se desfășoară îngreunat, pe o singură bandă, pe sensul de mers Sibiu – Sebeș”.

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UPDATE, ora 02:06: Bărbatul a decedat.

“Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, barbatul nu răspuns manevrelor de resuscitare, medicul fiind nevoit să declare decesul acestuia”, a transmis Plt. Marcu Raluca, ISU Sibiu.

UPDATE, ora 01:35: Traficul rutier este blocat pe sensul de mers Sibiu – Sebeș, la km 284, în zona producerii accidentului, potrivit IPJ Sibiu. La fața locului intervin polițiști din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva.

IPJ Sibiu anunță că va reveni cu detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Un bărbat a fost implicat într-un accident rutier grav produs în noaptea de marți spre miercuri pe autostrada A1, sensul de mers Sibiu-Sebeș, la kilometrul 284.

La fața locului au intervenit de urgență două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o autospecială de descarcerare, una de stingere și un echipaj SAJ.

„Două echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o autospecială de descarcerare, una de stingere și un echipaj SAJ, au intervenit de urgență pe A1 sensul de mers Sibiu-Sebeș la km 284 la un accident rutier. La fața locului echipajele au constatat că o persoană de sex masculin este încarcerată. Aceasta a fost extrasă din mașină și în aceste momente sunt aplicate manevre de resuscitare”, a transmis ISU Sibiu.

Revenim cu detalii!