Un grup de adolescenți care circula cu trotinetele electrice a fost surprins în trafic, la Sibiu, într-o situație care readuce în atenție problemele legate de respectarea regulilor de circulație. Imaginile au fost surprinse pe 31 august, în jurul orei 21.00, pe șoseaua Alba Iulia.

Un grup de adolescenți care circula cu trotinetele electrice a fost surprins în trafic, la Sibiu, într-o situație care readuce în atenție problema respectării regulilor de circulație. Imaginile au fost surprinse pe 31 august, în jurul orei 21.00, pe strada Alba Iulia.

Tinerii circulau fără căști de protecție, iar când au ajuns la un sens giratoriu nu s-au încadrat corespunzător și nu s-au asigurat înainte de a intra în intersecție. În imagini, aceștia nu par să se uite nici în stânga, nici în dreapta, intrând în sens fără să țină cont de traficul din jur.

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Unul dintre adolescenți se bagă în fața unui autoturism, fără să acorde prioritate. Manevra arată nu doar lipsa unei asigurări înainte de intrarea în sensul giratoriu, ci și faptul că regulile elementare de circulație nu sunt respectate.

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▶ Vezi pagina acestui video: Adolescenți pe trotinete, în stil „kamikaze” pe Șoseaua Alba Iulia: nu respectă nicio regulă și se bagă printre mașini — VIDEO

Situația este cu atât mai problematică în condițiile în care autoritățile au transmis în repetate rânduri recomandări clare pentru utilizatorii de trotinete electrice: aceștia trebuie să circule cu prudență, să adapteze viteza și să respecte regulile de circulație și de prioritate.

Imaginile surprinse pe Alba Iulia ridică astfel și problema educației rutiere a adolescenților care folosesc trotinetele electrice. Deși regulile sunt stabilite clar, iar Poliția le reamintește constant participanților la trafic ce obligații au, unii tineri continuă să circule ca și cum aceste reguli nu li s-ar aplica.

Imaginile au fost surprinse de o sibiancă, Mădălina, care consideră că astfel de comportamente arată o lipsă de educație rutieră și responsabilitate din partea unor tineri care folosesc trotinetele electrice în trafic.

„Sper ca imaginile să fie văzute și de părinții acestor adolescenți. Comportamentul lor în trafic arată o lipsă totală de educație rutieră și responsabilitate”, a spus Mădălina.

Regulament strict pentru trotinetele electrice în Sibiu

Situația este cu atât mai importantă cu cât, în municipiul Sibiu, a fost aprobat un regulament special pentru utilizarea trotinetelor electrice.

Noul regulament, inițiat de primarul Astrid Fodor și aprobat de consilierii locali, stabilește reguli clare atât pentru utilizatori, cât și pentru operatori. Documentul stabilește unde pot circula trotinetele, unde pot fi parcate, ce obligații au operatorii și ce sancțiuni se aplică în cazul nerespectării regulilor.

În linii mari, trotinetele electrice pot fi utilizate doar pe pistele pentru biciclete sau pe drumurile unde viteza maximă admisă pentru vehicule este de 50 km/h.

Accesul trotinetelor este interzis în zonele pietonale, pe trotuare, în parcuri și în apropierea școlilor. Utilizatorii trebuie să aibă minimum 14 ani, iar până la vârsta de 16 ani casca de protecție este obligatorie atunci când circulă pe partea carosabilă.

Traversarea trecerilor de pietoni trebuie făcută doar pe lângă trotinetă, iar transportul mai multor persoane pe aceeași trotinetă este interzis.

Află mai multe detalii- Trotinetele electrice nu se interzic la Sibiu: reguli noi în zona școlilor, piețelor și magazinelor

Un adolescent a lovit cu piciorul un autobuz Tursib

Un alt incident care a stârnit reacții în mediul online a avut loc pe 10 august. Un grup de adolescenți care circula pe trotinete electrice a fost surprins pe străzile din Sibiu, iar unul dintre tineri a lovit cu piciorul un autobuz Tursib aflat în mers, pe linia 16.

După gest, adolescentul și-a continuat drumul, fără să pară preocupat de ceea ce făcuse. Imaginile au provocat numeroase reacții din partea sibienilor.

„Soluția optimă ar fi înmatricularea lor și obligativitatea RCA. Atunci ar ști pe cine să tragă la răspundere!”, a comentat Claudiu B.

Un alt sibian, Marius D., consideră că utilizarea trotinetelor în trafic ar trebui condiționată de reguli mai stricte: „Interziși în trafic! Doar cu permis de conducere, sau curs de conducere!”.

Bolt a cerut modificări ale regulamentului

Regulamentul stabilește și obligații pentru operatorii care pun la dispoziție trotinete electrice în Sibiu.

De exemplu, trotinetele parcate la întâmplare sau în locuri interzise trebuie ridicate. Operatorii au obligația să le ridice în termen de 120 de minute, respectiv în termen de 60 de minute din zona centrală.

În caz contrar, trotinetele pot fi ridicate și depozitate pe strada Preot Bacca. Pentru aceste situații se aplică amenzi de 100 de lei pentru ridicare, 100 de lei pentru transport și 50 de lei pe zi pentru depozitare.

Alexandra Baran, reprezentant al companiei Bolt, a cerut însă modificări ale regulamentului în ședința Consiliului Local.

„Aș vrea să ridic două observații din partea Bolt legat de regulamentul privind trotinetele. Mă refer la articolul 13, unde este menționată ridicarea trotinetelor din locații interzise fără o notificare prealabilă”, a spus reprezentanta companiei.

Aceasta a explicat că, în alte orașe în care operează Bolt, autoritățile locale și Poliția Locală au grupuri de WhatsApp cu operatorii, astfel încât aceștia să poată fi anunțați rapid când o trotinetă este lăsată într-un loc interzis.

Reprezentanții Primăriei au precizat că un astfel de protocol nu poate fi inclus în regulament, dar poate fi încheiat ulterior.

Probleme mari și la Șelimbăr

Problemele provocate de unii utilizatori de trotinete electrice nu sunt întâlnite doar în municipiul Sibiu. În Șelimbăr, localnicii s-au plâns în repetate rânduri de grupurile de adolescenți care circulă cu viteză pe promenadă.

Ceea ce ar fi trebuit să fie o zonă de relaxare și promenadă s-a transformat, potrivit localnicilor, într-un spațiu în care pietonii se simt în nesiguranță.

„Problema este veche, dar de la an la an sesizez că se înmulțesc foarte tare. Și-au făcut mini-găști și pleacă la plimbare în grupuri de câte 6-7 copii. Ocupă toată suprafața promenadei și trec cu viteze foarte mari. Mie îmi este teamă să ies din curte: scot capul prima dată, apoi restul corpului, să mă asigur că nu mă lovește cineva”, a declarat Elena, o localnică a cărei gospodărie se învecinează cu promenada.

Vecinii spun că grupurile compacte de tineri lasă foarte puțin spațiu pietonilor, inclusiv persoanelor în vârstă sau părinților cu cărucioare.

Poliția Locală Șelimbăr confirmă existența nemulțumirilor și spune că sunt făcute demersuri pentru restricționarea accesului bicicletelor și trotinetelor electrice pe promenade.

„Instituția noastră desfășoară demersuri pentru restricționarea accesului bicicletelor și trotinetelor electrice pe promenade din localitatea Șelimbăr, în vederea creșterii gradului de protecție și confort al pietonilor”, a transmis Iulia Bulea, șef Serviciu Poliția Locală Șelimbăr.

Poliția Locală a desfășurat mai multe acțiuni de verificare în teren și a dispus măsuri față de persoanele care nu au respectat normele legale în vigoare.

Până în prezent, au fost înregistrate oficial trei sesizări cu privire la această problemă. Instituția precizează însă că nu deține date referitoare la producerea unor accidente sau incidente cu victime pe promenadă.

Poliția Sibiu: „Circulați responsabil și în siguranță!”

Autoritățile au derulat în acest an și acțiuni de informare pentru utilizatorii de trotinete electrice.

Pe 4 iulie, Poliția Sibiu a organizat evenimentul „Trotinete – Reguli și Siguranță”, o întâlnire cu cetățenii dedicată informării privind modul corect și legal de utilizare a trotinetelor electrice în trafic. Polițiștii au anunțat că intenționează să organizeze și o a doua ediție.

Pe 22 iulie 2026, Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu a anunțat noi acțiuni pentru creșterea siguranței pietonilor, bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete electrice, aceste categorii fiind considerate vulnerabile în trafic. Scopul activităților este reducerea numărului de accidente rutiere.

Utilizatorii de trotinete sunt sfătuiți să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de trafic și să respecte regulile de circulație. Traversarea trecerilor pentru pietoni trebuie făcută doar după coborârea de pe trotinetă.

Află mai multe detalii- Polițiștii sibieni au ieșit ”la treabă”: pietoni, bicicliști și ”trotinetiștii”, principalii vizați / foto