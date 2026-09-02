Adolescentul care a pus pe jar magazinele din Sibiu s-a întors „la treabă”: acum s-a pus pe furat haine / video

Adolescentul care a pus pe jar magazinele din Sibiu a fost surprins pe camerele de supraveghere în timp ce fura haine dintr-un alt magazin. Proprietarii spun că au depus plângeri și că pagubele se adună, în timp ce tânărul ar continua să acționeze.

Tânărul, care a fost surprins în luna iunie în timp ce fura din două magazine alimentare din Sibiu, apare din nou în acțiune. De această dată, adolescentul a fost surprins, luni, 31 august, în timp ce sustrăgea haine dintr-un alt magazin din oraș. „Persoana din imaginile de mai jos a extras bunuri din magazinul nostru fără a le achita. A fost depusă o plângere penală la Poliție, iar imaginile video de pe camerele de supraveghere au fost predate autorităților”, spune Claudia, proprietara magazinului.

Este vorba despre același tânăr care a furat din alte două magazine alimentare, din cartierele Reșița și Ștrand. Potrivit proprietarilor magazinelor, tânărul este cunoscut de către comercianții din Sibiu ca plecând din magazine fără să plătească produse.

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În luna iunie, adolescentul de 15-16 ani acesta ar fi fost surprins de camerele de supraveghere în două magazine alimentare aparținând aceleiași societăți comerciale, aflate în cartierele Reșița și Ștrand. Imaginile arată un tânăr care intră în magazin, se plimbă printre rafturi și profită de momentele în care angajații nu sunt atenți pentru a lua produse. DETALII AICI

Povestea nu s-ar fi oprit însă la magazinele alimentare. Pe 31 august, în jurul orei 18:00, adolescentul a fost surprins de camerele de supraveghere într-un magazin de haine din Sibiu.

Plângere la Poliție și imagini predate anchetatorilor

În cazul furturilor reclamate anterior, proprietara celor două magazine alimentare spune că a depus plângere penală și a pus la dispoziția polițiștilor imaginile surprinse de camerele de supraveghere. Prejudiciul pentru furturile din magainele din Reșița și Ștrand se ridică la 1000 de lei. „Pentru unii oameni poate nu înseamnă mult, dar pentru alții poate însemna foarte mult”, spune aceasta.

Femeia afirmă că l-ar fi întâlnit personal pe tânăr de două ori pe stradă „Această persoană este foarte ușor de găsit. Cu atâtea probe în spate, se pare că nimeni nu îi poate face nimic și este perfect normal ca el să acționeze în continuare”, susține proprietara.

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