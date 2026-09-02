Pe scurt: Merkel vorbește despre Putin, arme nucleare și unitatea Europei, la lansarea memoriilor sale în România.

Fostul cancelar german Angela Merkel a fost marți, 1 septembrie, la București, unde și-a lansat volumul de memorii „Libertate. Amintiri 1954-2021” pe scena Ateneului Român și a fost primită la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan. Într-un interviu acordat Știrilor PRO TV, Merkel l-a acuzat pe Vladimir Putin că, prin invazia din Ucraina, a distrus ordinea de securitate construită în Europa după Al Doilea Război Mondial.

Merkel despre Putin: „Nu există niciun fel de justificare”

În interviul de la PRO TV, Angela Merkel a declarat că invazia declanșată de Rusia în februarie 2022 va rămâne definitiv asociată numelui liderului de la Kremlin. „Nu există niciun fel de justificare pentru ideea lui Putin de a reconstitui un imperiu apus”, a spus fostul cancelar, adăugând că atacul asupra Ucrainei „a distrus ordinea reconstituită cu mari eforturi după Al Doilea Război Mondial”.

Întrebată despre riscul ca Putin să folosească armamentul nuclear, Merkel și-a exprimat speranța că un asemenea scenariu nu se va produce și a invocat poziția Chinei: „Am impresia că chinezii, care îl sprijină pe Putin în multe chestiuni, au o poziție foarte clară în această privință”. Fostul cancelar a făcut totodată un apel la liderii europeni pentru menținerea unității continentului, argumentând că o Europă puternică este în interesul ambelor maluri ale Atlanticului, iar relația cu SUA rămâne esențială pentru securitatea occidentală.

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Întâlnirea cu Nicușor Dan la Cotroceni

La prânz, Angela Merkel a fost primită la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan. Potrivit mesajului publicat de șeful statului pe rețeaua X, cei doi au discutat despre contextul politic și de securitate global, despre rolul unei Uniuni Europene mai unite și despre consolidarea apărării europene în cadrul NATO. Președintele a descris întâlnirea drept „o discuție foarte bună” și a spus că a fost interesat să afle opiniile fostului cancelar, bazate pe vasta sa experiență politică.

„Am discutat despre rolul constructiv pe care o Uniune Europeană mai unită îl poate avea în afacerile internaționale, precum și despre ceea ce pot face împreună România și Germania pentru a consolida coeziunea europeană și pentru a întări poziția Europei în domeniul apărării, prin asumarea de către europeni a unei responsabilități mai mari în cadrul NATO.” Nicușor Dan, președintele României, pe X

Vizita are loc în plină criză politică la București, după căderea guvernului, temă pe care Nicușor Dan a abordat-o public în ultimele luni, inclusiv atunci când a spus că nu exclude alegerile anticipate și când a avertizat că un guvern cu AUR ar pune în pericol direcția pro-occidentală a României.

Mesaj pentru politicienii români: „Vă doresc să aveți din nou un premier ales”

Seara, în dialogul public de la Ateneul Român cu diplomatul Emil Hurezeanu, Merkel a fost întrebată și despre blocajul politic de la București. Fostul cancelar a evitat să comenteze direct, dar a transmis un mesaj clar despre nevoia de compromis, potrivit Agerpres: „Bineînțeles că nu pot spune nimic pe marginea acestui subiect, doar că vă doresc să aveți din nou un premier ales”.

Merkel a explicat că, în societățile contemporane, valoarea compromisului este pusă tot mai mult sub presiune, inclusiv de rețelele sociale, și că nicio regiune, niciun partid și niciun guvern nu mai are majoritate absolută. Ea a subliniat că „nu putem să mergem la alegeri de două ori pe an” și că alegerile sunt rezultatul gândurilor cetățenilor, nu vin „din cer senin”.

„România a realizat mult în ultimele decenii. Poate nu totul la viteza dorită, însă sunt probleme care trebuie abordate și avem nevoie de oameni care sunt dispuși să facă compromisuri. Cred că aveți câțiva.” Angela Merkel, la Ateneul Român

Cartea „Libertate. Amintiri 1954-2021”: 35 de ani în RDG, 35 în Germania reunificată

Volumul de memorii, scris împreună cu Beate Baumann, consiliera politică de lungă durată a fostului cancelar, a apărut la nivel internațional în 2024, în peste 30 de țări, iar ediția în limba română a fost publicată de Editura Litera, în traducerea Corei Radulian. Cartea este structurată în două părți egale: cei 35 de ani trăiți în Republica Democrată Germană și cei 35 de ani din Germania reunificată, inclusiv cei 16 ani (2005-2021) în care Merkel a condus guvernul federal, ca prima femeie cancelar din istoria țării.

Bucureștiul se numără printre puținele orașe în care Angela Merkel a ales să fie prezentă personal la lansare, după Berlin, Washington, Budapesta și Atena. Evenimentul de la Ateneu, de aproximativ 90 de minute, a fost moderat de Ioana Bâldea Constantinescu, director de comunicare al editurii, cu traducere simultană din germană. Accesul s-a făcut pe bază de bilet, care includea și un exemplar al cărții, cu sau fără autograf. La momentul retragerii sale de la conducerea Germaniei, în decembrie 2021, Merkel era considerată una dintre cele mai influente figuri politice ale secolului XXI.

Merkel la Sibiu: ziua în care o sibiancă a sărutat-o pe cancelar

Sibienii au propriile amintiri cu Angela Merkel. Pe 9 mai 2019, fostul cancelar a fost la Sibiu pentru Summitul informal al Uniunii Europene, ziua în care orașul a devenit, pentru câteva ore, capitala Europei. Imaginea care a făcut înconjurul presei internaționale a fost cea în care o sibiancă din mulțime a prins-o de obraji pe Merkel și a sărutat-o, în Piața Mare, sub ochii gărzilor de corp.

Angela Merkel, sărutată de o sibiancă în Piața Mare, la Summitul UE de la Sibiu, 9 mai 2019. Foto: arhiva Ora de Sibiu

Angela Merkel, primită de Klaus Iohannis în Piața Mare din Sibiu, la Summitul UE din 9 mai 2019. Foto: arhiva Ora de Sibiu

Un sibian pe scenă, alături de Merkel

Partenerul de dialog al fostului cancelar a fost Emil Hurezeanu, născut la Sibiu, fost ministru al Afacerilor Externe și ambasador al României la Berlin între 2015 și 2021, adică exact în ultimii șase ani ai mandatului Merkel. Hurezeanu este o prezență constantă în viața culturală a orașului natal: în iunie, a fost unul dintre moderatorii Conferințelor FITS 2026. Într-un interviu acordat HotNews înaintea lansării, diplomatul a calificat drept „o frivolitate” doborârea guvernului și destrămarea coaliției de la București.