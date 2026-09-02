O sesizare făcută de un sibian a dus miercuri dimineața la un control al Poliției, Imigrărilor și Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu. Bărbatul a reclamat că mai mulți muncitori străini ar locui în condiții insalubre într-o clădire aflată în spatele magazinului Dedeman din Șelimbăr.

O clădire neterminată, fără ferestre montate, cu folii puse în golurile ferestrelor, scări neamenajate și mormane de moloz și materiale de construcții, este „acasă” pentru aproape 40 de munciotori din Nepal și Sri Lanka.

Din exterior, imobilul de pe strada Doamna Stanca nu seamănă cu o locuință. Nu are uși și ferestre vizibile, iar accesul este delimitat de un gard. Pe acesta se află și un panou pe care scrie clar: „Atenție șantier”.

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▶ Vezi pagina acestui video: Aproape 40 de muncitori străini cazați într-un bloc „la roșu” din Șelimbăr: Poliția, Imigrările și ITM-ul au descins la fața locului / video foto exclusiv — VIDEO

Aceasta este imaginea pe care am găsit-o miercuri, în clădirea din spatele magazinului Dedeman din Șelimbăr, după ce un sibian a sesizat autoritățile cu privire la condițiile în care sunt cazați mai mulți muncitori din Nepal și Sri Lanka.

În aceeași zi, autoritățile au mers la fața locului pentru a verifica situația. Numai că, atunci când echipele de control au ajuns la cazare, au găsit un singur muncitor. Restul erau deja la muncă.

Trei-patru oameni într-o cameră

Imobilul nu arată, în niciun caz, ca un bloc pregătit pentru a găzdui oameni. Este o construcție nefinalizată, practic un bloc „la roșu”, în care au fost amenajate camere pentru muncitori. În locul ferestrelor sunt, în unele zone, simple folii. Scările nu sunt amenajate corespunzător, iar prin clădire se trece printre mormane de moloz, materiale de construcții și alte resturi.

În imobilul verificat de autorități sunt aproximativ zece camere. În fiecare stau câte trei sau patru muncitori. Imaginea din interior este însă diferită față de ceea ce poate sugera clădirea văzută din stradă. Camerele au uși, paturi suprapuse, gresie și faianță. Există geamuri mari, unele acoperite cu pături sau perdele improvizate.

În bucătării, muncitorii își gătesc singuri. Sunt două bucătării cu câte un aragaz, băi în camere și spații amenajate drept „livinguri”. Există apă și electricitate.

38 de muncitori locuiesc în imobil

Mai mulți dintre muncitori lucrau miercuri dimineața pe șantierul unui bloc aflat vizavi de imobilul în care sunt cazați. Peste zece dintre ei au fost identificați și aduși la locul de cazare pentru verificări. Controalele au continuat și la un alt imobil din apropiere, în zona restaurantului El Gringo, unde muncesc, de asemenea, străini care sunt cazați în clădirea de pe strada Doamna Stanca.

În total, este vorba despre 38 de muncitori, dintre care aproximativ zece sunt din Sri Lanka, iar ceilalți din Nepal.

„E bine unde stăm”

În total, în aceste spații sunt cazați 38 de muncitori străini. Zece dintre ei sunt din Sri Lanka, iar ceilalți provin din Nepal. Sunt aproximativ zece camere, iar în fiecare dorm câte trei sau patru persoane.

În interior era și mizerie, însă autoritățile spun că aceasta ține mai degrabă de modul în care muncitorii își întrețin spațiul decât de lipsa unor condiții minime de locuire.

La momentul controlului, în imobil se afla un singur muncitor nepalez, restul colegilor erau însă deja pe șantier. Acesta spune că locuiește acolo de câteva luni și că nu are motive de nemulțumire. „Am venit aici de câteva luni. E bine unde stăm”, a spus muncitorul din Nepal.

Actele muncitorilor sunt în regulă. Verificările continuă

Polițiștii și reprezentanții Serviciului pentru Imigrări au verificat documentele muncitorilor.

Concluzia preliminară: nu au fost constatate probleme privind statutul juridic al cetățenilor străini. Aceștia se află legal în România și documentele lor corespund situației din sistemul informatic. „Nu au fost constatate situații de ilegalitate în ceea ce privește statutul juridic al străinilor. În prezent se desfășoară activități operative”, a declarat comisarul-șef de poliție Liliana-Adina Douchez.

Dacă situația juridică a muncitorilor pare clară, verificările nu s-au încheiat. Inspectorii de muncă trebuie să lămurească aspectele legate de contractele acestora și de respectarea legislației muncii.

Sursele Ora de Sibiu spun că imobilul nu are autorizație de construcție și acesta este și motivul pentru care s-au sistat lucrările. Mai mult, Primăria Șelimbăr ar fi aplicat sancțiuni firmei care dezvoltă acest proiect imobiliar. Vom reveni legat de acest aspect, după ce vom primi răspunsuri oficiale de la administrația locală șelimbăreană.

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