Un bărbat a murit, miercuri, la Brateiu, după ce s-a răsturnat cu un tractor.

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Evenimentul s-a produs pe un teren agricol.

„Din primele verificări efectuate, polițiștii au stabilit faptul că un bărbat, în vârstă de 64 de ani, domiciliat în Brateiu, în timp ce manevra un tractor agricol pe un teren din zona localității Brateiu, din cauze care urmează a fi stabilite, s-ar fi răsturnat cu utilajul. Din nefericire, în urma evenimentului, bărbatul a decedat”, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu.

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În cauză, polițiștii efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor în care s-a produs evenimentul și dispunerii măsurilor legale.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Echipaje medicale din cadrul ISU Sibiu au intervenit de urgentă în localitatea Brateiu pentru a acorda asistență medicală unui bărbat care se afla într-un tractor și s-a răsturnat.

„La fața locului au fost mobilizate o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere, o autospecială de primă intervenție și comanda, un echipaj SMURD și un echipaj SAJ cu medic. Ajunse la fața locului echipajele au constatat că o persoană de sex masculin este încarcerată. Aceasta a fost extrasă din vehicul, însă din nefericire prezenta leziuni incompatibile cu viața”, a precizat Raluca Marcu, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Medicul prezent la fața locului a declarat decesul bărbatului.