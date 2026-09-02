Pe scurt: Palpitații persistente, amețeli sau umflarea picioarelor pot fi semne ale unei boli de inimă. O asistentă de la SCJU Sibiu explică ce investigații se fac în spital și când trebuie să mergi urgent la medic.

Centrul de Cercetare Invazivă și Non-Invazivă în domeniul Patologiei Cardiace și Vasculare la Adult din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu oferă pacienților atât investigații de diagnostic, cât și proceduri intervenționale pentru afecțiunile cardiace și vasculare.

Despre activitatea centrului, într-un interviu publicat de spital pe Facebook, a vorbit Nicoleta Șilcă, asistent coordonator al centrului.

Potrivit acesteia, asistenta șefă coordonează activitatea personalului mediu sanitar și auxiliar, asigură respectarea procedurilor medicale și contribuie la organizarea eficientă a îngrijirii pacienților.

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Echipa de asistenți medicali monitorizează permanent starea pacienților, administrează tratamentele prescrise, pregătește pacienții pentru investigații și proceduri și oferă suport și educație medicală atât pacienților, cât și aparținătorilor.

Investigații non-invazive și invazive disponibile în centru

Printre investigațiile non-invazive realizate în centru se numără electrocardiograma (EKG), monitorizarea Holter EKG și tensională, ecocardiografia transtoracică și transesofagiană, testul de efort și interogarea device-urilor cardiace. Acestea sunt recomandate pentru evaluarea funcției cardiace, depistarea tulburărilor de ritm sau monitorizarea diferitelor afecțiuni cardiovasculare, explică Nicoleta Șilcă.

Investigațiile invazive includ coronarografia, angiografia și diferite proceduri intervenționale cardiace precum angioplastia coronariană, implantul de stimulator cardiac sau de defibrilator cardiac.

„Acestea sunt recomandate atunci când există suspiciuni de boală coronariană, stenozări vasculare sau alte afecțiuni care necesită evaluare detaliată și tratament specializat”, a precizat asistenta coordonator.

Semnele de alarmă care nu trebuie ignorate

Cele mai frecvente afecțiuni cu care se prezintă pacienții la centru sunt hipertensiunea arterială, boala coronariană, insuficiența cardiacă, tulburările de ritm cardiac și bolile vasculare periferice. Nicoleta Șilcă atrage atenția asupra semnelor care impun prezentarea rapidă la medic: durerea sau presiunea în piept, dificultățile de respirație, palpitațiile persistente, amețelile, pierderea stării de conștiență, umflarea picioarelor și apariția bruscă a slăbiciunii sau a tulburărilor de vorbire.

Înainte de o investigație sau o procedură cardiologică, pacientul trebuie să respecte recomandările primite de la medic privind alimentația, administrarea medicamentelor și efectuarea analizelor necesare.

Este important, spune asistenta coordonator, ca pacientul să comunice personalului medical eventualele alergii, afecțiuni asociate sau tratamente urmate, o bună informare și colaborare cu echipa medicală contribuind la desfășurarea în siguranță a procedurilor.

Prevenție și controale medicale periodice

Prevenirea bolilor cardiovasculare presupune adoptarea unui stil de viață sănătos: alimentație echilibrată, activitate fizică regulată, menținerea unei greutăți corporale normale, evitarea fumatului și limitarea consumului de alcool, alături de controlul tensiunii arteriale, al colesterolului și al glicemiei.

„Controalele medicale periodice sunt foarte importante deoarece multe afecțiuni cardiovasculare pot evolua fără simptome evidente și pot fi descoperite doar prin evaluări de rutină”, a subliniat Nicoleta Șilcă.

Pe durata internării, personalul medical asigură monitorizarea permanentă a stării pacientului, administrarea tratamentului și intervenția rapidă în situații de urgență. În același timp, echipa acordă atenție comunicării și sprijinului emoțional, oferind informații clare despre investigații, tratamente și evoluția stării de sănătate, astfel încât pacientul să se simtă în siguranță și înțeles, potrivit asistentei coordonator.

„Inima și vasele de sânge pot fi protejate prin alegeri sănătoase făcute zi de zi. Nu ignorați simptomele și nu amânați controalele medicale. Diagnosticarea precoce permite inițierea rapidă a tratamentului și poate preveni complicații grave. Un stil de viață echilibrat, împreună cu monitorizarea periodică a stării de sănătate, reprezintă cea mai bună investiție în sănătatea fiecăruia dintre noi”, a transmis Nicoleta Șilcă, asistent coordonator al Centrului de Cercetare Invazivă și Non-Invazivă în domeniul Patologiei Cardiace și Vasculare la Adult din cadrul SCJU Sibiu.