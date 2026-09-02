Contract de peste 84 de milioane de lei, semnat la Sibiu: pavilionul „Medicale” al Spitalului Județean intră în modernizare / foto

Pe scurt: O clădire cu aproape 170 de ani de istorie și mii de pacienți tratați de-a lungul timpului intră, în sfârșit, în reabilitare completă. Cât costă lucrarea și ce urmează pentru spitalul din Sibiu.

Consiliul Județean Sibiu a semnat, miercuri, 2 septembrie 2026, contractul pentru consolidarea și modernizarea Pavilionului „Medicale”, ultima clădire cu pacienți care mai avea nevoie de reabilitare în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Anunțul a fost făcut de președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cimpean, potrivit unei postări pe Facebook.

Pentru lucrare sunt alocate peste 84 de milioane de lei, bani destinați unei clădiri cu o istorie de aproape 170 de ani, care continuă să găzduiască secții cu pacienți în interiorul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

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Ultima clădire cu pacienți care mai aștepta reabilitarea

Potrivit Danielei Cimpean, Pavilionul „Medicale” este ultima structură din ansamblul spitalului în care se mai tratează pacienți și care nu beneficiase până acum de o reabilitare completă. Semnarea contractului marchează, astfel, finalizarea unei etape în care celelalte clădiri ale unității medicale au trecut deja prin lucrări de consolidare și modernizare.

Președinta Consiliului Județean a subliniat că investiția vizează nu doar conservarea unei clădiri cu valoare istorică, ci mai ales condițiile în care sunt tratați pacienții care ajung la spital. Detalii suplimentare despre proiect au fost publicate pe site-ul oficial al Danielei Cimpean.

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