CSU Sibiu a pierdut miercuri seară amicalul disputat la Oradea, 88-113 cu vicecampioana CSM.

În primul amical din presezon, CSU a jucat un amical tare, în Oradea Arena, împotriva celor de la CSM.

Antrenorul lui CSU, Dan Fleșeriu nu l-a avut la dispoziție pe Eduard Roschnafsky, care a suferit o accidentare la antrenamentele.

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Gazdele au controlat clar primul sfert și după 10 minute de joc, tabela indica un categoric 30-19 în favoarea orădenilor.

Nici sfertul secund nu a fost unul favorabil pentru CSU Sibiu, astfel că, la pauză, CSM Oradea avea un avantaj de 19 puncte, scor 57-39.

Sibienii au trecut în control în al treilea sfert, în care s-au apropiat la 6 puncte. După 30 de minute, Oradea avea 78-67. CSU a câștigat însă al treilea sfert cu 28-21.

În sfertul patru, ardelenii au controlat mai bine jocul și s-au impus la final cu 113-88.

MJ Randolph a fost principalul marcator al CSU Sibiu, cu 18 puncte, apoi Jordan Battle a înscris 15 puncte, Monyea Pratt 13, Fous a contribuit cu 10 puncte și 8 recuperări, iar Towns și Ismael Plet au încheiat cu 9, respectiv 8 puncte. La autohtoni, Andrei Petica a înscris 7 puncte, Luca Ciurea 5 puncte, iar Elias Drăgan 3 puncte.

CSU Sibiu va disputa două partide la Timișoara în următoarele zile: joi cu Duna Aszfalt DTKH Kecskemét (Ungaria), iar vineri, contra lui SCM.