Pe scurt: Cum poate fi combătută stigmatizarea persoanelor cu dependențe și de ce contează prevenția, discutate la un workshop organizat de tineretul PSD Sibiu.

Tineretul Social Democrat Sibiu a organizat un workshop dedicat temei dependențelor, în cadrul proiectului „Level Up”, reunind participanți interesați de înțelegerea fenomenului și de identificarea unor modalități eficiente de prevenție și sprijin.

Tema abordată vine într-un context în care adicțiile reprezintă o realitate cu care se confruntă tot mai multe persoane, direct sau indirect. Organizatorii au subliniat că adicția este un fenomen complex, care nu poate fi redus la o singură cauză și nici privit exclusiv prin prisma alegerilor personale.

Înțelegerea acestui fenomen presupune luarea în considerare a factorilor individuali, familiali și sociali care pot contribui la apariția și dezvoltarea unei dependențe.

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În cadrul discuțiilor, a fost pus accentul pe rolul esențial al prevenției și informării corecte cu privire la factorii de risc și la modalitățile prin care pot fi sprijinite persoanele care se confruntă cu astfel de dificultăți. Intervenția timpurie, accesul la servicii adecvate și existența unor forme reale de sprijin pot contribui semnificativ la reducerea efectelor negative ale dependențelor.

Redăm integral comunicatul de presă al PSD Sibiu

“Proiectul „Level Up”:

Dependențele, între vulnerabilitate, curaj și puterea de a cere ajutor

Tema workshopului organizat în cadrul proiectului „Level Up” este una deosebit de importantă, mai ales într-un context în care adicțiile reprezintă o realitate cu care se confruntă tot mai multe persoane, direct sau indirect. Workshopul a fost inițiat de Tineretul Social Democrat Sibiu și a reunit participanți interesați de înțelegerea fenomenului dependențelor și de identificarea unor modalități eficiente de prevenție și sprijin.

Adicția este un fenomen complex, care nu poate fi redus la o singură cauză și nici privit exclusiv prin prisma alegerilor personale. Înțelegerea acestui fenomen presupune luarea în considerare a factorilor individuali, familiali și sociali care pot contribui la apariția și dezvoltarea unei dependențe.

Prevenția are un rol esențial, alături de informarea corectă cu privire la factorii de risc și la modalitățile prin care pot fi sprijinite persoanele care se confruntă cu astfel de dificultăți. Intervenția timpurie, accesul la servicii adecvate și existența unor forme reale de sprijin pot contribui semnificativ la reducerea efectelor negative ale dependențelor.

Astfel de workshopuri contribuie la o mai bună informare și la reducerea prejudecăților asociate acestui subiect. O abordare deschisă, responsabilă și lipsită de stigmatizare poate crea un cadru în care persoanele afectate să poată solicita sprijin fără teama de judecată sau marginalizare.

“Dependențele reprezintă o temă care necesită atenție constantă și o abordare pe termen lung, prin educație, prevenție, informare și promovarea unor forme adecvate de sprijin și intervenție. Implicarea comunității sibiene și dezvoltarea unor astfel de inițiative de către autorități pot contribui la creșterea gradului de conștientizare și la consolidarea unei atitudini mai responsabile față de această problemă” precizează doamna consilier local P.S.D. Sibiu, Bokor Corina, care s-a aflat printre participanți.”