Pe scurt: Un colet ambalat greșit sau cu date incomplete poate fi refuzat direct de curier. ANCOM explică pas cu pas ce reguli trebuie respectate înainte de a merge la ghișeu.

Ambalarea corespunzătoare, respectarea limitelor de greutate și dimensiune și furnizarea corectă a datelor necesare pentru livrare pot contribui la evitarea unor probleme în procesul de colectare, transport și livrare a unui colet, precizează Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), într-un comunicat transmis miercuri, 2 septembrie 2026, potrivit HotNews.ro.

„Atunci când vor să expedieze un colet sau o altă trimitere poștală, utilizatorii trebuie să țină cont de condițiile în care aceasta poate fi acceptată de furnizorul de servicii poștale. În acest context, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații recomandă utilizatorilor să verifice, înainte de expediere, condițiile de acceptare stabilite de furnizorul de servicii poștale ales. Acestea includ reguli privind ambalarea și etichetarea, în special în cazul bunurilor fragile sau al celor care necesită o manipulare specială, precum și lista trimiterilor poștale interzise la transport”, notează instituția de reglementare.

Ce condiții generale trebuie verificate înainte de expediere

Potrivit ANCOM, expeditorii sunt sfătuiți să verifice mai multe aspecte concrete înainte de a preda un colet la curier: limitele maxime admise pentru greutatea și dimensiunea coletului, completarea corectă a datelor de identificare și a adresei expeditorului și destinatarului, dar și serviciile suplimentare disponibile, precum valoarea declarată sau monitorizarea electronică a traseului trimiterii.

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Autoritatea recomandă și verificarea limitei maxime admise a rambursului, respectiv a mandatului poștal, a modalității concrete de depunere a trimiterii și de plată a tarifului serviciului, precum și a condițiilor și termenelor în care poate fi solicitată o despăgubire în cazul pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării trimiterii.

Situații în care un colet poate fi refuzat la transport

„Există situații în care o trimitere poștală nu poate fi acceptată. Nu sunt acceptate la colectare, sortare, transport și livrare bunurile al căror transport este interzis prin lege. De asemenea, pot fi refuzate trimiterile care nu pot fi prelucrate cu personalul și mijloacele obișnuite de care dispune furnizorul sau pentru care există condiții speciale de transport prin dispoziții legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare”, se menționează în comunicat.

ANCOM precizează că, în general, nu sunt acceptate nici trimiterile al căror ambalaj prezintă inscripții contrare ordinii publice sau bunelor moravuri, ori cele care prezintă etichete sau inscripții vechi care nu au fost îndepărtate.

În ceea ce privește produsele alimentare, autoritatea atrage atenția că pentru acestea există reguli speciale de transport și depozitare, stabilite, de exemplu, de norme din domeniul sanitar-veterinar, sau, în funcție de natura bunurilor, chiar interdicția de a fi transportate. „De regulă, furnizorii nu acceptă livrarea unui colet care conține produse perisabile, iar în cazul expedierii unui produs neacceptat la transport, nu își asumă răspunderea în cazul unei eventuale deteriorări/distrugeri”, subliniază ANCOM.

Orice nemulțumiri referitoare la preluarea și gestionarea trimiterilor poștale trebuie adresate, în primul rând, furnizorului de servicii, care este cel mai în măsură să ofere explicații și soluții punctuale. În lipsa unei soluționări amiabile cu furnizorul, utilizatorii care contestă refuzul acestuia de a prelua o trimitere poștală în vederea livrării se pot adresa ANCOM.