Pe scurt: Furtunile lovesc mai întâi Moldova și nordul Munteniei, apoi se extind joi spre sud, est și zona montană. ANM avertizează că pot cădea peste 30 de litri de apă pe metrul pătrat în doar câteva ore.

Administrația Națională de Meteorologie a emis miercuri, 2 septembrie 2026, o informare de instabilitate atmosferică, potrivit Libertatea.

Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, grindină, cu cantități care pot depăși 20-30 de litri de apă pe metrul pătrat într-un interval scurt.

Informarea intră în vigoare miercuri, 2 septembrie, la ora 13.00, și rămâne valabilă până joi, 3 septembrie, la ora 21.00.

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Furtuni în Moldova și nordul Munteniei, miercuri

Primele episoade de instabilitate atmosferică sunt așteptate miercuri, local, în Moldova și nordul Munteniei. Furtunile se vor manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, cu rafale ce vor atinge, în general, 40-50 km/h. Izolat este posibilă și grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de aproximativ 1-2 centimetri.

Instabilitatea se extinde joi spre sud, est și zona montană

Joi, 3 septembrie, fenomenele vor apărea pe alocuri în regiunile sudice și estice ale țării, dar și în zona montană. În intervale scurte, de una până la trei ore, cantitățile de apă vor ajunge în general la 10-15 l/mp, iar izolat pot depăși 20-30 l/mp.

Meteorologii avertizează că fenomenele pot varia ca intensitate și extindere de la o zonă la alta, iar Administrația Națională de Meteorologie precizează că, în funcție de evoluția și intensitatea acestora, mesajul poate fi actualizat prin avertizări pentru fenomene severe imediate, de tip nowcasting.