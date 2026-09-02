Pe scurt: Cât de rapid poți scoate extinctorul din portbagaj dacă mașina ia foc? RAR spune că mulți șoferi îl țin exact acolo unde nu ar trebui.

Pentru mulți conducători auto, obiecte precum extinctorul, trusa medicală sau triunghiul reflectorizant sunt rareori folosite și pot rămâne perioade lungi în portbagaj, fără să fie verificate.

Registrul Auto Român (RAR) atrage atenția că, în cazul unui incident, accesul rapid la echipamentele de siguranță poate fi extrem de important, potrivit Economica.net.

Situația este relevantă în special în cazul extinctorului. Dacă acesta este depozitat într-un loc greu accesibil, utilizarea sa poate fi întârziată exact în momentul în care este necesară o intervenție rapidă. „În cazul nefericit al unui mic incendiu izbucnit la autovehicul timpul de reacție este esențial, iar un extinctor depozitat sub podeaua portbagajului plin cu bagaje voluminoase devine aproape inutil”, precizează RAR.

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Instituția recomandă ca extinctorul să fie amplasat într-un loc ușor accesibil, de unde șoferul să îl poată lua imediat. RAR recomandă, de asemenea, achiziționarea doar a produselor certificate de instituție sau de organisme similare din afara României. Certificarea reprezintă o garanție că extinctorul a fost fabricat în conformitate cu standarde tehnice și de siguranță.

Vesta reflectorizantă nu este obligatorie pentru autoturisme

RAR a făcut precizări și în legătură cu vesta reflectorizantă, după ce a primit întrebări privind caracterul obligatoriu al acestui accesoriu.

În cazul autoturismelor, vesta reflectorizantă nu este obligatorie, precizează instituția. Situația este diferită în cazul autovehiculelor cu masa de peste 3,5 tone, pentru care accesoriul este obligatoriu.

Totuși, existența și utilizarea unei veste reflectorizante chiar și de șoferii autoturismelor poate deveni importantă dacă este necesară o intervenție tehnică pe timp de noapte în preajma traficului rutier.

RAR le recomandă șoferilor și să verifice regulat data de expirare a extinctorului și a trusei medicale de prim ajutor. Instituția atrage atenția că legislația prevede sancțiuni pe care polițistul rutier le poate aplica atunci când constată că termenul de valabilitate al echipamentelor este depășit.

Verificarea echipamentelor de siguranță presupune, prin urmare, nu doar existența lor în autoturism, ci și accesul rapid la acestea și respectarea termenelor de valabilitate.