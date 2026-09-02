Un incendiu de vegetație a izbucnit, miercuri, între Orlat și Poplaca. Circulația rutieră este afectată din cauza fumului.

UPDATE

„Pompierii au lichidat incendiul care a afectat o suprafață de aproximativ 10.000 mp de vegetație uscată. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost foc deschis în spații deschise”, au transmis reprezentanții ISU Sibiu.

Din fericire nu au fost înregistrate victime.

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Traficul rutier a fost reluat în condiții normale.

ȘTIREA INIȚIALĂ

O autospecială de stingere, o cisternă și un echipaj SMURD intervin de urgență în apropierea localității Poplaca pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la vegetație uscată și baloți. Pompierii sibieni anunță că, în sprijinul forțelor menționate, intervine și SVSU Poplaca.

În aceste momente se lucrează pentru lichidarea incendiului.

Din cauza fumului, viabilitatea este redusă, motiv pentru care a fost închisă temporar circulația între Poplaca și Orlat.

„Pe DJ 106, dinspre Poplaca spre Orlat, traficul rutier este blocat total, pentru a facilita accesul și intervenția autospecialelor angrenate în stingerea unui incendiu de vegetație. Recomandăm conducătorilor auto să evite zona și să respecte indicațiile polițiștilor aflați la fața locului”, au anunțat polițiștii sibieni.