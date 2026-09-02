UPDATE, ora 20:50: ISU Sibiu a stabilit bilanțul final al intervenției: în urma incendiului a ars acoperișul casei de locuit pe o suprafață totală de aproximativ 50 de metri pătrați. Potrivit pompierilor, cauza probabilă de izbucnire a incendiului este o scânteie electrică produsă la un cablu electric defect.
ȘTIRE INIȚIALĂ
UPDATE ora 20:00 – Incendiul a fost lichidat, iar pompierii acționează în continuare pentru înlăturarea efectelor negative. În paralel, sunt evaluate pagubele produse și se fac verificări pentru stabilirea cauzei probabile care a dus la izbucnirea incendiului.
ȘTIRE INIȚIALĂ:
Pompierii ISU Sibiu intervin de urgență, miercuri seară, pe strada Rozmarinului din municipiul Sibiu, unde a izbucnit un incendiu la o casă de locuit.
La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o autoscară, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD.
„Din primele informații, incendiul se manifestă generalizat pe o suprafață de aproximativ 60 mp la casa de locuit”, a transmis ISU Sibiu.
Potrivit primelor informații, flăcările au cuprins integral acoperișul și structura locuinței, pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați.
Misiunea este în desfășurare. Revenim cu detalii!
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