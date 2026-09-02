Pe scurt: Construcțiile, transporturile de mărfuri și comerțul cu amănuntul au generat cele mai multe insolvențe în august. Vezi ce s-a schimbat în județul Sibiu față de anul trecut.

Numărul dosarelor de insolvență deschise la nivel național a crescut cu 2% în august 2026 față de aceeași lună a anului trecut, ajungând la 805, de la 789 în august 2025, potrivit unei analize RisCo citate de AGERPRES.

Bucureștiul a înregistrat în august cel mai mare număr de dosare de insolvență, respectiv 193, în scădere cu 6% față de cele 206 dosare din aceeași perioadă a anului trecut. Capitala este urmată în clasamentul județelor cu cele mai multe dosare de insolvență de Bihor, cu 46 de cazuri, Ilfov, cu 44, Cluj, cu 43, și Timiș, cu 40.

Cum au evoluat insolvențele pe județe

În Bihor, numărul dosarelor a crescut cu 5% față de august 2025, iar în Ilfov majorarea a fost de 7%. În cazul județului Cluj, numărul dosarelor a scăzut cu 32%, la 43 în august 2026. În Timiș, numărul dosarelor a crescut cu 18%, de la 34 la 40, potrivit companiei citate.

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Creșteri importante au fost înregistrate și în Brașov, unde numărul dosarelor a ajuns la 28, de la 12 în august 2025, respectiv cu 133% mai mult, precum și în Arad, de la 12 la 24 de dosare.

În Iași au fost înregistrate 25 de dosare, față de 22 în august 2025, în Sibiu 22, față de 20, iar în Prahova 20, față de 14. Maramureșul a ajuns la 19 dosare, față de trei în urmă cu un an, iar Hunedoara la 19, față de 17.

În același timp, unele județe au consemnat scăderi ale numărului de insolvențe. În Dolj, numărul dosarelor a coborât la 21, de la 29, în Bacău la 17, de la 18, iar în Galați și Argeș la 16, de la 19 în fiecare județ.

Construcțiile și transporturile, cele mai afectate domenii

În funcție de domeniul de activitate, cele mai multe dosare de insolvență au fost deschise în construcții, respectiv 60, cu o creștere de circa 40% față de anul precedent.

Transporturile rutiere de mărfuri și serviciile de mutare au înregistrat 53 de dosare, în creștere cu 165%, în timp ce comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate a consemnat o creștere de aproximativ 38%. În comerțul cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate, numărul dosarelor a crescut cu circa 56%.

Evoluția din august se adaugă unui trend deja observat la nivel național, după ce numărul insolvențelor companiilor mari s-a triplat față de anul trecut, potrivit unor analize anterioare privind valul de insolvențe din economia românească.