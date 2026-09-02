Pe scurt: Cine încearcă să pună piciorul pe această insulă riscă moartea: doi tineri au aflat pe pielea lor ce înseamnă „granița invizibilă" a poporului sentinelez.

În mijlocul Oceanului Indian se află o insulă care rămâne un mare mister pentru aproape întreaga lume. Insula North Sentinel, parte a arhipelagului Andaman și Nicobar, găzduiește poporul sentinelez, unul dintre cele mai izolate popoare din lume, potrivit Mediafax.

Accesul pe insulă și în împrejurimile sale este strict interzis, iar granița pentru străini începe chiar din largul mării.

Insula are o suprafață de 59,67 kilometri pătrați, aproximativ cât Manhattan-ul, iar interiorul ei nu a fost niciodată explorat. Tot ceea ce se știe despre localnici provine din observații făcute de pe mare sau din rare întâlniri directe cu aceștia.

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O lege din 1956 interzice apropierea la mai puțin de 9 kilometri

Protecția poporului sentinelez se bazează pe un regulament adoptat în 1956, prin care insula a fost declarată zonă protejată, fiind interzisă apropierea la mai puțin de 9 kilometri. Scopul este de a preveni contactul cu lumea exterioară și de a proteja populația de boli împotriva cărora nu are imunitate.

Începând din 1996, interdicția se aplică și turiștilor, pescarilor, cercetătorilor și altor civili, care nu au voie nici să debarce pe insulă, nici să încerce să ia legătura cu locuitorii acesteia.

Din acest motiv, North Sentinel nu face parte din rutele turistice obișnuite, deși Insulele Andaman și Nicobar sunt deschise vizitatorilor. Paradoxal, tocmai faptul că este aproape complet izolată de lumea exterioară îi atrage și mai mult pe aventurieri.

Locuitorii din North Sentinel trăiesc ca vânători-culegători și își asigură hrana din mediul natural. Numărul exact al acestora este necunoscut, iar estimările variază semnificativ — de la doar 15 persoane până la câteva sute, cea mai comună estimare situându-se între 50 și 200.

Limba lor nu a fost încă identificată și niciun aventurier nu a reușit să poarte o conversație normală cu membrii acestui popor, astfel că se știu foarte puține lucruri despre societatea, modul de viață și organizarea lor.

De mii de ani, sentinelezii au refuzat orice contact cu lumea exterioară. Izolarea lor nu este însă doar o chestiune de tradiție: pentru ei, chiar și bolile infecțioase obișnuite ar putea reprezenta un pericol grav, întrucât nu au fost expuși la numeroasele afecțiuni comune în alte părți ale lumii.

Cei care au încălcat interdicția au plătit cu viața sau au fost arestați

Una dintre cele mai faimoase încercări de a ajunge la acest popor a avut loc în 2018, când misionarul american John Allen Chau a ajuns ilegal pe insulă după ce a plătit pescari locali să-l ducă acolo. Chau dorea să ia legătura cu locuitorii și să le propovăduiască creștinismul. A fost ucis pe 17 noiembrie 2018, după ce a încercat să ia legătura cu sentinelezii, la vârsta de 26 de ani.

Locuitorii insulei sunt cunoscuți pentru faptul că folosesc arcuri și săgeți pentru a avertiza intrușii și a încerca să-i alunge de pe insulă. Prin urmare, orice apropiere de comunitatea lor poate fi fatală.

În aprilie 2025, un american în vârstă de 24 de ani, Mykhailo Viktorovych Polyakov, a fost arestat după ce a ajuns ilegal pe insulă. Potrivit poliției, el încercase anterior de două ori să ajungă pe insulă, iar a treia sa încercare a dus la arestarea sa.

Insula North Sentinel rămâne unul dintre puținele locuri din lume despre care umanitatea modernă știe extrem de puțin.