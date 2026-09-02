Membru în Consiliul de Administrație al clubului Inter Sibiu, Teodor Birț anunță că este dispus să colaboreze cu orice firmă, inclusiv cu foștii acționari de la FC Hermannstadt.

Fost președinte la FC Hermannstadt în perioada 2015-2019, cu promovări succesive de la județ până la Superliga, Teodor Birț este gata să reia colaborarea cu Claudiu Rotar și Ștefan Băcilă, dacă aceștia vor dori să sprijine proiectul Inter Sibiu.

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”Eu n-am o problemă cu absolut nimeni, cu oricare firmă din Sibiu putem semna un contract de sponsorizare sau publicitate. Deci, atâta timp cât colaborarea este de acest gen, nu văd de ce nu am face-o. Eu nu am avut niciun fel de discuții cu nimeni de acolo și nici nu mi le doresc, nici nu mi le-am dorit” a declarat Teodor Birț la Ora de Sport.

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Actualul administrator public al Municipiului Sibiu, Teodor Birț este convins că returul ”barajului” de promovare/menținere de la Voluntari nu a fost tratat de FC Hermannstadt, conform importanței acestuia. În tur, sibienii câștigaseră cu 3-2, dar ilfovenii au bătut în retur cu 3-0.

”Nu sunt atât de curios ce s-a întâmplat la FC Hermannstadt, pentru că știu ce trebuie să evit la Inter Sibiu. Seara când a retrogradat echipa a fost una dezamăgitoare, mai ales că plecam cu șanse în acel meci de baraj după rezultatul de aici. Până la urmă eram și echipa mai matură, mai valoroasă, aveam toate atuurile să mergem acolo și să câștigăm. Poate că n-au fost destul de bine motivați jucătorii, poate n-au fost destul de bine susținuți, poate că trebuia făcut mai mult pentru asta. Poate trebuiau trimise câteva autocare cu sibienii acolo, pe stadion, se puteau întâmpla multe lucruri pentru că s-a jucat ultima carte și cărțile pe care le aveam noi în mână erau bune, jucai pentru a rămâne la masa bogaților. S-a întâmplat exact invers” a mai spus Teodor Birț.

Cu un studio modern și o echipă de profesioniști, Ora de Sport aduce în prim-plan interviuri exclusive și informații din lumea sportului sibian. În ultima ediție a Orei de Sport, redactorul-șef Dragoș Popescu l-a avut ca invitat pe Teodor Birț, fostul președinte al clubului FC Hermannstadt, actualmente administratorul public al Municipiului Sibiu și membru în Consiliul de Administrație al lui Inter Sibiu.