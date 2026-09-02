Pe scurt: Cineva s-a dat drept transportatorul așteptat și a plecat cu 45.000 de doze de bere. Producătorul a reacționat cu umor pe rețelele sociale și a pus recompensă pentru recuperarea mărfii.

Un transport de 1.600 de lăzi de bere, însumând 45.000 de doze și aproape 18 tone, a dispărut pe 17 august dintr-un centru de distribuție din Montclair, California.

Camionul urma să plece spre San Diego, dar nu a mai ajuns niciodată la destinație, într-un incident considerat cel mai mare furt de bere din istorie, potrivit ABC News, citat de Le Figaro și preluat de Mediafax.

Potrivit anchetatorilor, o persoană s-ar fi dat drept transportatorul așteptat înainte de a pleca cu întregul transport.

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„Ceea ce am descoperit este că a fost pur și simplu o persoană rău intenționată care s-a dat drept persoana responsabilă de ridicarea berii. Nu era persoana pe care o așteptau și a plecat cu ea”, a declarat pentru CBS News Paul Meyers, director senior de operațiuni de marketing la Pabst Blue Ribbon, marca vizată de furt.

Acest tip de fraudă, cunoscut drept furt strategic de marfă, se bazează adesea pe furtul identității transportatorului, ceea ce permite hoțului să dispară mai ușor cu prada.

Producătorul a lansat o numărătoare inversă pentru returnarea camionului

Pe rețelele sociale, Pabst Blue Ribbon, marcă foarte populară în Statele Unite, a distribuit rapid un mesaj adresat direct autorilor furtului, cerând returnarea întregului transport de bere.

„Nu vă învinovățim că vreți să vă lăudați prietenilor cu cât Pabst Blue Ribbon aveți, ne dorim doar să-l fi obținut onorabil”, a transmis brandul pe contul său de Instagram.

Compania a lansat apoi o numărătoare inversă de 18 zile și 44 de minute pentru returnarea camionului întreg, „fără întrebări”, și a oferit o recompensă oricui poate ajuta la găsirea transportului.

Până sâmbătă, căutarea era încă în desfășurare, conform unui nou mesaj al brandului: „Berea se încălzește, urma se răcește. Numărătoarea inversă continuă”.

Între timp, poliția din Montclair investighează două furturi similare de marfă petrecute în aceeași zi la centrul de distribuție Anheuser-Busch.

Dimineața, un transport în valoare de aproximativ 45.000 de dolari, destinat orașului Tucson, Arizona, a fost ridicat pentru livrare, dar nu a ajuns niciodată la destinație, potrivit poliției.

O oră mai târziu, bere Pabst Blue Ribbon în valoare de aproximativ 25.000 de dolari a fost deviată după ce o presupusă companie subcontractantă a prezentat documente frauduloase pentru a aranja furtul. Anchetatorii încearcă acum să stabilească dacă cele trei incidente fac parte dintr-o singură operațiune frauduloasă.