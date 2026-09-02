Mai multe autospeciale de stingere ale ISU Sibiu au intervenit miercuri seara, în jurul orei 18:00, pe bulevardul Mihai Viteazul din municipiul Sibiu, după ce au fost semnalate degajări de fum dintr-un apartament.

Ajunși la fața locului, pompierii nu au identificat o situație de urgență și niciun incendiu activ. În urma verificărilor, aceștia au constatat că fumul provenea de la o oală cu mâncare uitată pe foc.

Întrucât nu a fost necesară intervenția pentru stingerea unui incendiu, forțele ISU Sibiu s-au retras la bază. Traficul în zonă a fost blocat total pe durat intervenției.

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