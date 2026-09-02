Mai multe autospeciale de stingere ale ISU Sibiu au intervenit miercuri seara, în jurul orei 18:00, pe bulevardul Mihai Viteazul din municipiul Sibiu, după ce au fost semnalate degajări de fum dintr-un apartament.
Ajunși la fața locului, pompierii nu au identificat o situație de urgență și niciun incendiu activ. În urma verificărilor, aceștia au constatat că fumul provenea de la o oală cu mâncare uitată pe foc.
Întrucât nu a fost necesară intervenția pentru stingerea unui incendiu, forțele ISU Sibiu s-au retras la bază. Traficul în zonă a fost blocat total pe durat intervenției.
Ultima oră
- CSU, înfrângere la scor în primul amical al toamnei: Sibiul a încasat 113 puncte acum 6 ore
- Au cărat-o pe brațe dintr-un sat părăsit: școala veche de peste 100 de ani are o nouă viață la Sibiu / foto acum 7 ore
- Shopping City Sibiu se alătură Guitar Meeting Festival cu premii și activități pentru public acum 7 ore
- UPDATE. Incendiu pe strada Rozmarinului din Sibiu: acoperișul unei case, ars pe 50 mp, cauza a fost o scânteie electrică acum 9 ore
- Mai multe mașini de pompieri și SMURD, mobilizate de urgență pe Mihai Viteazul: ce s-a întâmplat de fapt / foto acum 10 ore