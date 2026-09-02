Pe scurt: Șoferii plătesc mai puțin pentru motorină de la 1 septembrie, dar benzina a înghețat de aproape trei săptămâni. Vezi unde găsești cei mai mici prețuri, de la Timișoara la Constanța.

Prețul la benzină se menține neschimbat de aproape trei săptămâni în principalele orașe din România, în timp ce motorina s-a ieftinit după ce Ministerul Finanțelor a majorat reducerea accizei la motorina standard de la 20% la 25%.

Cea mai ieftină benzină standard din București costă miercuri, 2 septembrie 2026, 9,51 lei/litru, iar motorina are prețul de 9,97 lei/litru, potrivit datelor centralizate de Peco Online și citate de Libertatea.

Prețurile carburanților diferă de la o stație la alta, iar diferențele sunt mai vizibile în cazul sortimentelor premium. Mai jos sunt prețurile pentru benzina și motorina standard și premium, conform datelor furnizate.

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Benzină – standard și premium

Stația Benzină standard Benzină premium Socar – Str. Agricultorilor 9,48 lei/l 10,08 lei/l Petrom – Șos. Alba Iulia nr. 49 9,51 lei/l 9,99 lei/l Petrom – Calea Șurii Mari nr. 16B 9,51 lei/l 9,99 lei/l Petrom – Șos. Autogării – Șos. Alba-Iulia 9,51 lei/l 9,99 lei/l Socar – Str. Gheorghe Dima nr. 44 9,51 lei/l 10,11 lei/l Socar – Str. Semaforului nr. 2 9,51 lei/l – Socar – Șos. Alba Iulia nr. 108B 9,54 lei/l 10,14 lei/l OMV – Miercurea Sibiului, A1 9,57 lei/l 10,14 lei/l MOL – Calea Șurii Mari 9,57 lei/l 10,14 lei/l MOL – Str. Sibiului nr. 1 9,57 lei/l 10,14 lei/l MOL – Str. Onisifor Ghibu nr. 1 9,57 lei/l 10,14 lei/l Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 118 9,57 lei/l 10,15 lei/l Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 77B 9,57 lei/l 10,15 lei/l Gazprom – Ștefan cel Mare nr. 137A 9,57 lei/l 10,17 lei/l Gazprom – Miercurea Sibiului, DN1 km 349+930 9,57 lei/l 10,17 lei/l OMV – Str. Alba Iulia nr. 114 9,57 lei/l 10,14 lei/l OMV – B-dul Vasile Milea nr. 37B 9,57 lei/l 10,14 lei/l Rompetrol – Miercurea Sibiului, Str. Victoriei 40 9,59 lei/l 10,14 lei/l Rompetrol – B-dul Vasile Milea 9,59 lei/l 10,14 lei/l Rompetrol – Str. Ion Neculce 9,59 lei/l 10,14 lei/l Rompetrol – Str. Căprioarelor nr. 1 9,59 lei/l 10,14 lei/l

Motorină – standard și premium

Stația Motorină standard Motorină premium Petrom – Șos. Alba Iulia nr. 49 9,97 lei/l 10,74 lei/l Petrom – Calea Șurii Mari nr. 16B 9,97 lei/l 10,74 lei/l Petrom – Șos. Autogării – Șos. Alba-Iulia 9,97 lei/l 10,74 lei/l OMV – Miercurea Sibiului, A1 10,03 lei/l 10,84 lei/l MOL – Calea Șurii Mari 10,03 lei/l 10,90 lei/l MOL – Str. Sibiului nr. 1 10,03 lei/l 10,90 lei/l MOL – Str. Onisifor Ghibu nr. 1 10,03 lei/l 10,90 lei/l Rompetrol – Miercurea Sibiului, Str. Victoriei 40 10,03 lei/l 10,92 lei/l Rompetrol – B-dul Vasile Milea 10,03 lei/l 10,92 lei/l Rompetrol – Str. Ion Neculce 10,03 lei/l 10,92 lei/l Rompetrol – Str. Căprioarelor nr. 1 10,03 lei/l 10,92 lei/l OMV – Str. Alba Iulia nr. 114 10,03 lei/l 10,84 lei/l OMV – B-dul Vasile Milea nr. 37B 10,03 lei/l 10,84 lei/l Socar – Str. Agricultorilor 10,10 lei/l 10,50 lei/l Socar – Str. Gheorghe Dima nr. 44 10,14 lei/l 10,54 lei/l Socar – Str. Semaforului nr. 2 10,14 lei/l 10,54 lei/l Socar – Șos. Alba Iulia nr. 108B 10,14 lei/l 10,54 lei/l Gazprom – Miercurea Sibiului, DN1 km 349+930 10,18 lei/l 10,84 lei/l Gazprom – Ștefan cel Mare nr. 137A 10,18 lei/l 10,84 lei/l Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 77B 10,23 lei/l 10,92 lei/l Lukoil – Șos. Alba Iulia nr. 118 10,23 lei/l 10,92 lei/l

Cele mai mici prețuri din lista furnizată: benzina standard este 9,48 lei/l, la Socar – Str. Agricultorilor, iar motorina standard este 9,97 lei/l, la stațiile Petrom. Pentru sortimentele premium, cel mai mic preț la benzină este 9,99 lei/l, la Petrom, iar la motorină este 10,50 lei/l, la Socar – Str. Agricultorilor.

Benzina a înghețat de trei săptămâni în marile orașe

Cel mai mic preț al benzinei standard în București este de 9,51 lei/litru, cost constant din 12 august, afișat în stațiile Petrom. La Socar, carburantul costă tot 9,51 lei/l, preț neschimbat tot din 12 august.

La OMV, benzina se vinde cu 9,57 lei/litru, sumă care nu s-a mișcat din 13 august, iar stațiile Mol afișează același nivel, 9,57 lei/litru, constant din 14 august. Lukoil menține trendul, cu 9,57 lei/litru, preț identic din 12 august. Singura mișcare a venit de la Rompetrol, care a scumpit carburantul de la 9,54 la 9,59 lei/litru, o majorare de 0,05 lei, cost constant din 24 august.

Scăderea vine după ce, pe 13 august, Ministerul Finanțelor a anunțat reducerea temporară a accizei la motorina standard cu 20%, pentru perioada 16-31 august 2026, măsură adoptată în baza mecanismului de ajustare dinamică reglementat prin Legea nr. 162/2026, ca reacție la scumpirile accentuate ale cotațiilor internaționale și ale prețurilor de la pompă.

Începând cu 1 septembrie, Ministerul Finanțelor a majorat reducerea de la 20% la 25%, ceea ce a permis motorinei să coboare sub pragul de 10 lei pe litru în majoritatea rețelelor analizate. Concret, ajustarea reprezintă o diminuare de 701,07 lei/1.000 de litri, respectiv 829,69 lei/tonă.

Astfel, în perioada 1–15 septembrie 2026, nivelul accizei efective la motorina standard va fi de 2.103,22 lei/1.000 de litri, respectiv 2.489,05 lei/tonă, conform datelor furnizate de Ministerul Finanțelor. Scopul principal al măsurii este protejarea puterii de cumpărare a populației și a stabilității economice.