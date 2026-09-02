Un polițist din Mediaș a fost destituit din Poliția Română după ce a fost filmat la pescuit în chiloți și a dat dedicații la lăutari. Acesta se afla în timpul liber.

Un agent de la Poliția Rutieră Mediaș a fost destituit din Poliția Română în urma unei cercetări disciplinare care a durat două luni. Motivele invocate de superiori pentru desfacerea contractului de muncă țin strict de viața privată a acestuia: a fost filmat în lenjerie intimă în timp ce pescuia pe malul râului Târnava și a fost surprins dând bani lăutarilor la o petrecere, potrivit informațiilor prezentate de Sindicatul Polițiștilor din România „Diamantul”.

Filmat la pescuit. Videoclipul a ajuns pe TikTok

Primul incident care a atras atenția ofițerilor de la Control Intern ar fi avut loc în timpul liber al agentului, pe malul râului Târnava Mare, descriu reprezentanții Sindicatului „Diamantul”. Polițistul se afla la pescuit și a intrat în apă pentru a curăța locul de crengi. În timpul acestei operațiuni, și-a rupt pantalonii scurți, motiv pentru care a decis să continue activitatea în lenjerie intimă.

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Deși polițistul le-a cerut expres unor cunoscuți aflați în zonă să șteargă o filmare făcută în glumă cu el, videoclipul de 46 de secunde a ajuns pe platforma TikTok, strângând puțin peste 900 de vizualizări. Aceste imagini au devenit ulterior mijloc de probă în dosarul disciplinar.

Cercetat disciplinar pentru dedicații la lăutari

A doua abatere reținută în dosar s-a petrecut tot în timpul liber al agentului, de data aceasta într-un local din Mediaș. Polițistul a fost filmat în timp ce dansa și le oferea bani unor cântăreți de manele, primind în schimb o dedicație în care a fost numit „omul fără scrupule”. Imaginile au fost, de asemenea, postate în mediul online fără acordul său.

Concluzia cercetării disciplinare care a dus la destituirea polițistului s-a rezumat la o frază repetată în actele oficiale: „apare pe platformele de socializare în prezența unor persoane din mediul infracțional, comportamentul adoptat de către acesta putând aduce atingere imaginii și prestigiului instituției”.

Sindicaliștii din Sindicatul Polițiștilor din România „Diamantul” atrag însă atenția că decizia de concediere este una extrem de severă și disproporționată, subliniind că în dosar nu au fost depuse cazierul judiciar sau alte hotărâri judecătorești care să demonstreze concret că persoanele aflate în jurul polițistului la pescuit sau în local erau cu adevărat „certate cu legea”. Mai mult, sindicaliștii arată că ofițerii de la Control Intern au ignorat un detaliu esențial: fiind polițist operativ, agentul avea sarcina să culeagă informații din teren. Astfel, interacțiunile sale cu diverse tipuri de persoane din oraș erau justificate chiar de fișa postului.