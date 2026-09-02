Pe scurt: Dubla evaluare la finalul clasei a VIII-a pică. Ce spune Raluca Turcan despre proiectul de lege depus în august și despre cum a fost "copiat" politic.

Elevii care termină clasa a VIII-a nu vor mai fi obligați să dea două examene pentru admiterea la liceu. Vestea a fost anunțată de Raluca Turcan, care precizează că dubla evaluare la finalul clasei a VIII-a a fost eliminată, iar admiterea la liceu va rămâne bazată exclusiv pe Evaluarea Națională.

Potrivit Deputatului Raluca Turcan, un proiect de lege în acest sens a fost depus încă din august, cu scopul de a opri „o măsură prost pregătită, care schimba regulile în timpul jocului pentru elevii care intrau în clasa a VIII-a”.

Aceasta afirmă că soluția inițială ar fi impus elevilor să se pregătească simultan pentru Evaluarea Națională și pentru examene separate, organizate de licee, după reguli diferite, „cu mai multă presiune și mai multă incertitudine pentru întreaga familie”.

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În postare, Raluca Turcan critică modul în care subiectul a fost tratat politic: „PSD își schimbă părul, dar năravul, ba. Au copiat proiectul, folosind furia și îngrijorarea părinților în scop politicianist.” Ea adaugă însă că, dincolo de disputa privind paternitatea proiectului, rezultatul obținut este cel urmărit de la început: „fără două examene și fără experimente negândite, făcute pe nervii elevilor și ai părinților”.

Riscul inegalităților între elevi, argument central împotriva dublei evaluări

Unul dintre argumentele aduse de Raluca Turcan împotriva măsurii inițiale este riscul de a favoriza elevii care își permit pregătire suplimentară, într-un moment considerat vulnerabil al parcursului școlar, la 14-15 ani.

„Riscam să avantajăm copiii care își permit pregătire suplimentară și să adâncim diferențele dintre elevi”, se arată în postare.

Mesajul integral al Deputatului Raluca Turcan

“Veste bună pentru elevi și părinți: dubla evaluare la finalul clasei a VIII-a a fost eliminată.

Copiii nu vor mai fi puși să susțină două examene pentru admiterea la liceu. Rămâne Evaluarea Națională. Însă o analiză a modului în care evaluarea este corelată cu predarea, astfel încât să asigure cel mai bun traseu educațional pentru copii, rămâne o OBLIGAȚIE!

Am depus un proiect de lege în acest sens încă din august, pentru a opri o măsură prost pregătită, care schimba regulile în timpul jocului pentru elevii care intrau în clasa a VIII-a. În schimb, rămâne cum am stabilit: PSD își schimbă părul, dar năravul, ba. Au copiat proiectul, folosind furia și îngrijorarea părinților în scop politicianist.

Dar nu contează! Pentru că mai important decât cine își pune numele pe un proiect este ce facem pentru copii. Iar rezultatul este cel pe care l-am urmărit de la început: fără două examene și fără experimente negândite, făcute pe nervii elevilor și ai părinților!

În loc să facem evaluarea mai bună, adăugam pur și simplu încă un examen. Elevii ar fi trebuit să se pregătească simultan pentru Evaluarea Națională și pentru examene organizate separat de licee, după reguli diferite, cu mai multă presiune și mai multă incertitudine pentru întreaga familie.

În plus, riscam să avantajăm copiii care își permit pregătire suplimentară și să adâncim diferențele dintre elevi exact într-un moment vulnerabil al parcursului lor școlar, la doar 14–15 ani. Acum avem timp să construim o evaluare mai bună, transparentă și predictibilă, discutată serios cu profesori, părinți și elevi.”