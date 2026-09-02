Un incident violent a avut loc în primăvara anului 2022 la Orlat. Doi bărbați mascați au intrat într-o gospodărie și l-au atacat pe proprietarul casei. Motivul atacului a rămas, chiar și în acest moment, necunoscut pentru victimă. De curând, judecătorii au dat sentința în cazul unuia dintre inculpați.

Un eveniment violent a avut loc în urmă cu mai bine de 4 ani la Orlat. Un bărbat a fost atacat în propria casă de doi indivizi mascați. Agresorul principal a cooptat un tânăr din București cu scopul de a-l intimida pe proprietar. Deși inițial s-a crezut că e vorba despre un jaf, indivizii nu au furat nimic din locuință. De curând însă, complicele agresorului a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției și a dat declarații șocante.

Presupusă reglare de conturi

Totul a avut loc în noaptea de 10 spre 11 aprilie 2022. Doi bărbați mascați cu cagule au escaladat gardul unei gospodării din Orlat. Ținta lor era proprietarul casei, care se afla singur în imobil.

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Dacă inițial s-a crezut că motivul atacului a fost jaful, familia victimei spune că nu știe nici în prezent de ce au intrat în casă cei doi. Conform motivării instanței, publicată pe rejust.ro, complicele a relatat cum a fost racolat pentru această acțiune de intimidare: „Bă, vreau să îl sperii pe soțul lu’ asta cu care trăiesc eu, că nu vrea să îi semneze actele de divorț!”, a spus agresorul principal.

Soția victimei spune însă că nu îi cunoștea pe bărbații respectivi și nu s-a pus niciodată problema unui divorț.

Noaptea atacului: agresorii, găsiți cu ajutorul unei țigări

Cei doi au făcut o recunoaștere a zonei cu o seară înainte, fiind transportați de un șofer rămas momentan neidentificat. În noaptea atacului, în jurul orei 03:15, au trecut la acțiune. Zgomotele din curte l-au trezit pe proprietar, care a deschis geamul pentru a vedea ce se întâmplă.

„Persoana vătămată (…) a ieșit pe geamul dinspre curtea locuinței sale, moment în care persoana mai slabă (n.r. complicele) a pulverizat cu spray iritant lacrimogen înspre el, timp în care persoana mai corpolentă a pătruns în interiorul dormitorului său și l-a lovit cu o bâtă de baseball la nivelul capului”, potrivit rejust.ro.

Printr-un efort disperat, proprietarul a reușit să riposteze, smulgându-i agresorului principal cagula și deposedându-l de bâtă, reușind în cele din urmă să fugă din casă pe stradă. Atacatorii s-au făcut și ei nevăzuți, lăsând însă în urmă o probă crucială: un chiștoc de țigară aruncat pe trotuar de complice chiar înainte de a sări gardul, din care criminaliștii au extras ulterior un profil ADN complet.

Complicele, închisoare cu suspendare

Pus în fața dovezilor și a imaginilor surprinse de camerele de supraveghere stradale, complicele a ales să colaboreze cu anchetatorii. Acesta a descris detaliat traseul, arătând că a pulverizat cu spray-ul doar la întâmplare și că nu a intrat efectiv în locuință. În consecință, a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Săliște pentru infracțiunea de violare de domiciliu.

În 31 august, Judecătoria Săliște l-a condamnat pe complice la 1 an de închisoare cu suspendare. „(…) dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an (un an) închisoare pe perioada unui termen de supraveghere de 2 (doi) ani de la data rămânerii definitive a hotărârii”.

El va trebui să se prezinte la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul București, la datele fixate de acesta, să anunțe schimbarea locului de muncă și domiciliului, dar și să presteze muncă în folosul comunității, timp de 60 de zile, în cadrul Primăriei Sectorului 5.

De menționat este faptul că această sentință și acordul de recunoaștere a vinovăției l-au vizat strict pe complice. Agresorul principal, respectiv bărbatul care a orchestrat atacul, a pătruns în locuință și a lovit victima cu bâta, nu a făcut parte din această procedură simplificată. El este cercetat și judecat într-un dosar separat, unde va trebui să răspundă în fața instanței atât pentru infracțiunea de violare de domiciliu, cât și pentru lovire sau alte violențe.

