Pe scurt: Sindicaliștii spun că un audit independent recomandă 26 de direcții silvice, nu 19 cum a stabilit Guvernul, și invocă legea securității naționale pentru a bloca reorganizarea Romsilva.

Federația Sindicatelor din Silvicultură SILVA a anunțat, miercuri, printr-un comunicat de presă, că a sesizat oficial Consiliul Suprem de Apărare a Țării pentru a cere suspendarea implementării reorganizării Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și reevaluarea de urgență a HG nr. 123/2026, potrivit Mediafax.

Vizat de sesizarea silvicultorilor este Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, care a impus prin HG nr. 123/2026 reorganizarea Romsilva în 19 direcții silvice regionale. Federația sindicală acuză ministerul că a promovat cu insistență acest proiect, în paralel cu o campanie de denigrare a Romsilva și a silvicultorilor români, fără să prezinte o analiză profesională care să fundamenteze decizia.

„Conducerea MMAP nu a prezentat nicio analiză profesională care să fi stat la baza acestei formule de reorganizare. Nu se știe cine semnează din punct de vedere tehnic proiectul. Nu a fost prezentată nicio evaluare de impact economic, social sau funcțional care să demonstreze că structura aleasă este cea corectă. Mai mult, decizia a fost luată în grabă, înainte de finalizarea auditului organizațional independent al Romsilva”, se arată în comunicatul Federației SILVA.

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Auditul independent recomandă 26 de direcții silvice, nu 19

Federația SILVA arată că, în cadrul procesului de audit, au fost analizate șapte scenarii, pe baza a 14 criterii economice, teritoriale, de guvernanță și de mediu. Soluția rezultată ca optimă este organizarea Romsilva în 26 de direcții regionale, nu în 19 cum a decis Guvernul.

„Guvernul a stabilit 19 direcții fără să prezinte vreo fundamentare a acestei cifre. Auditul indică 26. Aceasta este o realitate pe care conducerea MMAP nu o poate ocoli și pentru care este răspunzătoare. În aceste condiții, insistența cu care este forțată în continuare reorganizarea regiei, deși există acum argumente profesionale pentru oprirea și reevaluarea ei, ridică o serie de întrebări”, precizează sindicaliștii.

Sindicaliștii se întreabă public de ce trebuie reorganizată Romsilva cu orice preț și într-un timp atât de scurt, de ce este ignorată analiza profesională care arată că soluția aleasă este greșită și dacă în spatele acestei grabe se află „amatorism administrativ”, „incompetență” sau alte obiective nedeclarate, precum slăbirea actualului administrator sau transferarea unor atribuții de administrare către alte structuri.

Sindicaliștii avertizează asupra riscurilor pentru securitatea națională

Federația SILVA susține că silvicultorii cunosc structurile care administrează pădurea și ce înseamnă în teren ruperea unor legături funcționale construite în zeci de ani, precum și crearea unor structuri regionale supradimensionate.

Sindicatul spune că a avertizat în repetate rânduri asupra riscurilor acestei reorganizări a Romsilva înainte ca ele să fie confirmate de audit și invocă Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională, care include între amenințările la adresa securității naționale acțiunile sau inacțiunile ce pot conduce la periclitarea, degradarea ori distrugerea resurselor naturale și a fondului forestier.

În finalul comunicatului, Federația SILVA transmite că cei care decid continuarea reorganizării vor răspunde pentru consecințe, indiferent de momentul în care își vor părăsi funcțiile.

„Noi, silvicultorii, ne-am făcut datoria. Am identificat erorile. Am avertizat. Am argumentat. Am cerut oprirea procesului înainte ca efectele sale să devină greu sau imposibil de corectat. Din acest moment, nimeni dintre cei care decid continuarea reorganizării nu mai poate spune că nu a știut”, se arată în comunicat.

„Dacă, în ciuda tuturor avertismentelor și a concluziilor auditului, reorganizarea va fi dusă mai departe în forma actuală, răspunderea pentru consecințe trebuie să aparțină celor care au luat și au menținut această decizie. Funcțiile sunt vremelnice. Însă răspunderea pentru deciziile luate în exercitarea lor nu dispare o dată cu plecarea din funcție. Pădurile statului sunt o resursă strategică a României. Cine își asumă continuarea acestei reorganizări a Romsilva își asumă, până la capăt, și răspunderea pentru efectele ei”, se precizează în finalul comunicatului Federației SILVA.