Pe scurt: Nu mai vrei să scoți 500 de lei când ai nevoie doar de 430? Un proiect de lege ar putea schimba exact această problemă cu care se confruntă zilnic milioane de români la bancomat.

Românii ar putea retrage de la bancomat exact suma de care au nevoie, fără să mai fie limitați la valorile prestabilite afișate pe ecran, potrivit unui proiect legislativ care a primit aviz favorabil din partea Băncii Naționale a României (BNR), potrivit Adevărul.

În loc să aleagă dintre valorile fixe oferite de ATM, utilizatorii ar putea introduce direct suma personalizată pe care vor să o retragă. Regula s-ar aplica indiferent dacă banca de la care e emis cardul este cea care operează bancomatul respectiv sau nu. Propunerea legislativă modifică Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată.

Proiectul prevede ca prestatorii de servicii de plată care operează bancomate să le ofere clienților posibilitatea de a introduce o sumă personalizată pentru retragerea de numerar, facilitate care ar trebui să fie disponibilă tuturor celor care folosesc carduri emise de prestatori autorizați să opereze în România, indiferent de banca emitentă.

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Opțiunile rapide, cu valori prestabilite, ar putea rămâne disponibile, dar clienții ar avea și posibilitatea de a introduce manual suma dorită.

Actul normativ introduce și amenzi pentru operatorii care nu respectă noile reguli. Dacă încălcarea afectează sau poate afecta interesele consumatorilor, amenda ar putea ajunge între 50.000 și 100.000 de lei.

De ce susțin inițiatorii schimbarea legii

Inițiatorii proiectului susțin că măsura ar oferi consumatorilor mai mult control asupra banilor din conturi și ar elimina diferențele de tratament dintre clienții diferiților prestatori de servicii de plată. În același timp, estimează că schimbarea ar face retragerea numerarului mai accesibilă și mai transparentă, reducând situațiile în care oamenii scot de la bancomat mai mulți bani decât au nevoie doar pentru că ATM-ul nu le oferă opțiunea unei sume personalizate.

Motivarea proiectului mai arată că măsura ar putea contribui la creșterea încrederii în serviciile de plată și în piața financiară. Pentru operatorii de bancomate, costurile implementării ar fi reduse, fiind nevoie în principal de actualizarea software-ului și a interfețelor terminalelor existente, fără investiții importante în infrastructura fizică.

Ce clarificări cere BNR înainte de aplicarea legii

Banca Națională a României a dat aviz favorabil propunerii, dar consideră că textul are nevoie de mai multe clarificări înainte de aplicare. BNR cere, de exemplu, lămurirea situației prestatorilor de servicii de plată autorizați în alte state membre ale Uniunii Europene, dar care operează în România, proiectul urmând să precizeze dacă și aceștia vor fi obligați să își modifice configurațiile tehnice ale bancomatelor.

„Astfel, în vederea asigurării coerenței reglementării, inclusiv prin corelarea dispozițiilor nou introduse cu celelalte prevederi ale legii și prin integrarea corespunzătoare a acestora în ansamblul actului normativ, apreciem oportună completarea proiectului”, au transmis reprezentanții BNR în răspunsul publicat pe pagina oficială a Senatului României.

BNR a semnalat și o altă problemă, legată de categoria persoanelor care ar urma să beneficieze de noile reguli. Proiectul vorbește despre „utilizatorii” de carduri și servicii de plată, fără să precizeze că este vorba exclusiv despre persoane fizice.

„Din cuprinsul proiectului nu rezultă că beneficiarii noilor dispoziții sunt limitați la categoria consumatorilor, textul făcând referire la «utilizatorii» de carduri/servicii de plată. Totuși, regimul sancționator este configurat exclusiv prin raportare la relația cu consumatorii, fără a conține prevederi relevante referitoare la sancțiuni și autorități competente în situația în care beneficiarii ar fi persoane juridice”, a apreciat BNR.

Instituția a mai recomandat ca inițiativa să facă obiectul unei consultări inclusiv cu sistemul bancar, în vederea identificării aspectelor care vizează bariere potențiale în implementarea uniformă a caracteristicilor tehnice ale terminalelor de plată.