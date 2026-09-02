Oamenii legii au luat noi decizii în cazul tinerilor implicați în conflictul violent de la Șelimbăr. Scandalul a culminat cu intervenția luptătorilor de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale (SAS).

Cei trei tineri reținuți în 1 septembrie în urma unui scandal petrecut în ultima zi de vară la Șelimbăr au ajuns în fața magistraților. Băieții în vârstă de 16 și 18 ani au fost plasați sub măsură preventivă a controlului judiciar timp de 60 de zile.

„Respinge propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu (…). Dispune punerea de îndată în libertate a inculpaților (…). Ia față de aceștia măsura controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 01.09.2026, până la data de 30.10.2026, inclusiv”, potrivit deciziei magistraților Judecătoriei Sibiu.

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Cât timp se află sub control judiciar, inculpații trebuie să respecte o serie de obligații, printre care: să nu depășească limita teritorială a României decât cu încuviințarea prealabilă a organelor judiciare, să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere, să nu se apropie de persoana vătămată și de membrii de familie ai acesteia la o distanță mai mică de 20 de metri și să nu comunice cu ceilalți inculpați sau martori din dosar, direct sau indirect. În caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

În ceea ce îl privește pe al treilea minor, în vârstă de 15 ani, care fusese și el reținut în primă fază, autoritățile au decis să nu dispună nicio măsură preventivă.

Vă reamintim că incidentul a avut loc în seara zilei de 31 august. Totul a pornit de la un apel la 112, în care un bărbat a reclamat că mai mulți tineri au pătruns pe proprietatea sa, i-au distrus poarta și un geam și i-au agresat fiica minoră cu un obiect contondent.

Când echipajele de poliție au ajuns la locuința suspecților pentru a lămuri situația, tinerii au manifestat un comportament recalcitrant și agresiv. Astfel, pentru imobilizarea lor și menținerea ordinii publice, a fost necesară mobilizarea unor forțe suplimentare, inclusiv a trupelor SAS.

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