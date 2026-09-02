Shopping City Sibiu susține pentru prima dată comunitatea pasionaților de chitară și participă, în perioada 3-6 septembrie, la Guitar Meeting Festival 2026, eveniment organizat de Asociația Culturală Play la Muzeul ASTRA.

Pe parcursul celor patru zile, Shopping City Sibiu va fi prezent în zona Aleea Pivelor, zilnic între orele 17:00 și 22:00, cu un spațiu dedicat relaxării și interacțiunii. Vizitatorii vor putea participa la Roata Norocului și câștiga premii prin aplicația SPOT, după instalarea aplicației și selectarea Shopping City Sibiu ca mall favorit.

Printre premiile oferite se numără vouchere pentru Energy Kids, brelocuri, carduri cadou Shopping City Sibiu, traiste pentru cumpărături și alte surprize.

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Bosquito, Vița de Vie, Phoenix și Trooper, pe scenele festivalului

Guitar Meeting Festival aduce împreună comunitatea chitariștilor, artiști și publicul într-un program care îmbină muzica și educația, prin concerte, ateliere, jocuri și experiențe pentru diferite categorii de vârstă. Pe parcursul celor patru zile, programul artistic îi aduce pe scenele festivalului pe Bosquito, Vița de Vie, Dirty Shirt, Phoenix, Trooper, Byron Duo, Antract, Ronnie Romero & Gus G., Revolter, Ada Milea, Fără Zahăr, Trio Zamfirescu, Berti Barbera & Nicu Patoi, Adrian Despot și Ana Coman, alături de Concertul Manifest, momentul emblematic al festivalului, în care numeroși chitariști cântă împreună, alături de artiști și public.

Prin prezența la Guitar Meeting Festival, Shopping City Sibiu se alătură pentru prima dată unei comunități construite în jurul pasiunii pentru muzică și chitară și susține un proiect care aduce împreună copii, tineri, artiști și public prin experiențe de învățare și participare.

Mai multe informații despre evenimentele Shopping City Sibiu pot fi găsite pe site-ul oficial al centrului comercial și pe paginile de Instagram și Facebook.

Despre Shopping City Sibiu

Cu o suprafață totală închiriabilă de 83.000 mp, Shopping City Sibiu este cel de-al treilea parc de profil din România și cea mai importantă zonă comercială din oraș, atât ca dimensiune, cât și ca mix al retailerilor ancoră: două hypermarket-uri Auchan și respectiv, Carrefour, Mobexpert, Leroy Merlin, Altex, Flanco, Decathlon, Hervis, Reserved, Sinsay, Half Price, H&M, C&A, Deichmann, CCC, Humanic, Douglas, DM, Mohito, Cropp, House, Mizar, Triumph, Penti, Teilor, Smyk și Noriel, Lensa, Pandora sau hiperfarmacia Dr. Max.

Shopping City Sibiu a intrat în 2018 într-un amplu proces de modernizare și extindere, ce a fost finalizat, în primăvara anului 2019, cu un nou nivel, dedicat foodcourt-ului, cinema-ului Cineplexx și noii săli de fitness STAY FIT.

În ansamblul său, parcul comercial reunește un mix de retaileri reprezentativi internaționali și locali, care definesc Shopping City Sibiu drept principala destinație de shopping din oraș și împrejurimi pentru familii.

În 2021 Shopping City Sibiu a lansat SPOT, o aplicație mobilă ce recompensează utilizatorii cu puncte de loialitate pentru fiecare sesiune de cumpărături, oferindu-le astfel acces la oferte și beneficii exclusive, în funcție de statutul atins în program. Aplicația mobilă de recompensare a clienților loiali este disponibilă în toate cele 15 centre comerciale ale grupului NEPI Rockcastle din România. Înrolarea în program este gratuită, SPOT poate fi descărcată atât din Google Play, cât și din App Store.

Shopping City Sibiu este situat la 5 minute de centrul orașului, lângă DN1 și dispune de 1.600 locuri de parcare.