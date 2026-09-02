Sportul Studențesc, unul dintre cluburile de tradiție ale fotbalului românesc, este aproape de o revenire spectaculoasă, la aproape un deceniu de la dispariție. În spatele proiectului s-ar afla omul de afaceri sibian Aurel „Relu” Munteanu, fost jucător al echipei din Regie și proprietarul Magazinului Dumbrava din Sibiu, potrivit GSP.ro.

Noua echipă ar urma să pornească din Liga 4, iar pe banca tehnică este pregătit să se așeze fostul fotbalist Tibi Bălan. Proiectul poartă numele „Iubește Sportul”, iar detaliile ar urma să fie prezentate joi, în cadrul unei conferințe de presă.

Potrivit GSP.ro, în proiect sunt implicați mai mulți foști jucători ai Sportului Studențesc, însă omul care ar asigura finanțarea este Aurel „Relu” Munteanu, personaj extrem de discret, dar cunoscut atât în lumea fotbalului, cât și în mediul de afaceri.

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De la Șoimii Sibiu la Sportul Studențesc

Originar din Sibiu, Relu Munteanu, în vârstă de 71 de ani, a evoluat ca mijlocaș defensiv pentru Șoimii Sibiu, Sportul Studențesc și Petrolul Ploiești.

Cea mai importantă perioadă a carierei sale a fost legată tocmai de clubul pe care acum ar vrea să îl ajute să renască. Munteanu a îmbrăcat tricoul Sportului Studențesc între 1974 și 1986, într-o perioadă importantă din istoria grupării bucureștene.

Printre coechipierii săi s-a numărat și actualul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu. Cei doi au fost apropiați și în afara terenului, făcând inclusiv stagiul militar împreună, la Caracal, potrivit GSP.ro.

După încheierea carierei sportive, sibianul s-a orientat către afaceri și a construit de-a lungul anilor un portofoliu important în domeniul imobiliar, comercial și hotelier.

Relu Munteanu deține și Magazinul Dumbrava din Sibiu

Numele lui Aurel Munteanu este bine cunoscut și în mediul de afaceri sibian. Acesta deține Magazinul Dumbrava din centrul Sibiului, unul dintre cele mai cunoscute spații comerciale ale orașului.

Munteanu este cunoscut la nivel național mai ales pentru afacerile din domeniul hotelier. El este omul care a dezvoltat business-ul Aurelius Împăratul Romanilor, fiind președintele Consiliului de Administrație al grupului. Între timp, conducerea afacerii a fost preluată de fiul său, Aurel Alexandru Munteanu.

Portofoliul familiei include mai multe unități hoteliere, cea mai cunoscută fiind Aurelius Împăratul Romanilor din Poiana Brașov. În toamna anului trecut, chiar acest hotel a găzduit o Adunare Generală Extraordinară a Ligii Profesioniste de Fotbal organizată de Gino Iorgulescu.

De-a lungul timpului, Relu Munteanu a administrat sau deținut și Magazinul Victoria din București, Halele Unirea, complexuri hoteliere și numeroase spații comerciale din țară.

Presa economică l-a inclus de-a lungul anilor printre oamenii de afaceri români cu averi importante, iar în presa sibiană a fost prezentat drept unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri originari din Sibiu.

Cu toate acestea, fostul fotbalist a preferat să rămână departe de aparițiile publice.

Și-a ajutat foștii colegi de la Sportul Studențesc

Legătura lui Relu Munteanu cu Sportul Studențesc nu s-a încheiat odată cu retragerea din fotbal. Potrivit GSP.ro, omul de afaceri este cunoscut în lumea fotbalului și pentru ajutorul financiar acordat, de-a lungul timpului, unor foști jucători ai clubului care au trecut prin perioade dificile.

Acum, implicarea sa ar putea avea o miză mult mai mare: readucerea la viață a clubului la care a petrecut mai bine de un deceniu ca fotbalist.

Sportul Studențesc a dispărut în 2017, după ani de probleme, iar suporterii au încercat în repetate rânduri să găsească o formulă prin care echipa să revină în fotbalul românesc.

Noua variantă pare să fi prins în sfârșit contur. „Studenții” ar urma să înceapă din Liga 4, cu Tibi Bălan antrenor și cu mai multe nume importante din istoria recentă a clubului implicate în proiect.

Sportul Studențesc, 36 de sezoane în prima ligă

Istoria Sportului Studențesc începe în 1916, când, la inițiativa academicianului Traian Lalescu, a fost înființat Sporting Club Universitar București. Trei ani mai târziu, gruparea a primit numele Sportul Studențesc.

Clubul a petrecut 36 de sezoane în prima ligă, ultima apariție pe prima scenă fiind în sezonul 2011-2012.

De-a lungul anilor, în Regie au evoluat numeroși fotbaliști importanți ai României, iar echipa și-a câștigat inclusiv supranumele de „Gașca Nebună”.

Dacă proiectul anunțat acum va fi pus în practică, Sportul Studențesc va reveni pe teren după aproape zece ani de absență, iar unul dintre oamenii decisivi pentru renașterea clubului ar putea fi chiar sibianul Aurel „Relu” Munteanu.