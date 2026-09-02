Pe scurt: Două creșe noi, o grădiniță în Piața Cluj și extinderea Școlii nr. 8 sunt printre proiectele finalizate de Primăria Sibiu înainte de începerea școlii. Alte lucrări, de peste 330 de milioane de lei, sunt deja pregătite pentru anii următori.

Primăria Municipiului Sibiu a finalizat sau are în curs de execuție, în acest an, o serie de lucrări în unitățile de învățământ din oraș, suma totală a celor mai importante proiecte depășind 273 de milioane de lei.

Primarul Sibiului, Astrid Fodor a precizat că unele lucrări rămân în desfășurare și după începerea anului școlar, fiind vorba despre intervenții ample care nu au putut fi realizate în scurta vacanță de vară.

„În scurt timp începe un nou an școlar, iar ca administrație ne dorim ca fiecare clădire în care se desfășoară ore să ofere condiții cât mai bune pentru elevi și profesori. Pe lângă finanțările europene nerambursabile pe care le-am obținut, alocăm în fiecare an sume importante din bugetul local pentru investiții, reparații și dotări. Rog profesorii, elevii și părinții acestora să dea dovadă de înțelegere”, a declarat Astrid Fodor, primarul Municipiului Sibiu.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Lucrările finalizate în acest an, în valoare de 166 de milioane de lei

Printre proiectele deja finalizate se numără construcția a două creșe noi, cu 180 de locuri în total, una pe Calea Poplăcii și una pe strada Viitorului, care vor primi copiii după parcurgerea demersurilor de autorizare și angajarea personalului. Tot în această categorie intră construcția unei creșe și grădinițe noi în Piața Cluj, cu 30 de locuri în creșă și 60 în grădiniță, care se va deschide după autorizarea ARACIP și angajarea personalului.

Municipalitatea a realizat și eficientizarea energetică a clădirilor grădinițelor nr. 29, nr. 36 și „Căsuța Poveștilor”, precum și a clădirii Școlii nr. 23. Lucrările au inclus instalarea unor sisteme moderne de producție a energiei verzi, de încălzire și ventilare, termoizolarea și înlocuirea tuturor geamurilor și ușilor, precum și refacerea finisajelor interioare.

A fost finalizată și extinderea Școlii nr. 8, de pe strada Lupeni, printr-un corp nou construit care oferă 100 de locuri, precum și modernizarea sălii de sport de la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”. La Grădinița cu program prelungit „Căsuța Poveștilor”, de pe strada A. T. Laurian, a fost amenajat un bloc alimentar.

Primăria a mai obținut autorizația ISU pentru imobilul Grădiniței din incinta Școlii Gimnaziale nr. 1, de pe strada Hațegului, unde au fost înlocuite ușile cu unele antifoc și montate senzori, o centrală de detecție și un sistem de alarmare. La Colegiul „Gh. Lazăr” au fost amenajate două cabinete de tip Smart Lab și au fost reabilitate fațadele clădirilor, iar la Grădinița nr. 18, de pe strada Dr. Dimitrie Bagdasar, a fost reabilitat soclul și fațada.

Lucrări care continuă și după deschiderea școlilor

Mai multe unități de învățământ vor funcționa în continuare cu activitate parțial mutată, din cauza lucrărilor de eficientizare energetică aflate încă în desfășurare. La grădinița nr. 7, de pe Calea Gușteriței, pentru continuitatea cursurilor, copiii au fost mutați la Școala nr. 8, în corpul nou de clădire.

La grădinița nr. 15, de pe strada Gladiolelor, cursurile vor continua în spațiile de la etaj, deja finalizate, și în câteva săli de la parter.

La grădinița nr. 22, de pe Calea Poplăcii, copiii vor urma cursurile la etajul clădirii, deja finalizat, și în trei structuri modulare amplasate în curtea grădiniței. Situația cea mai amplă este la corpul vechi al Școlii „I.L. Caragiale”, unde lucrările de eficientizare energetică se vor încheia abia în decembrie 2026: șapte clase vor fi mutate la Stadionul Municipal, iar alte șapte clase vor utiliza structurile modulare amplasate în curtea Școlii nr. 25.

Este în curs și reabilitarea imobilului fostului Orfelinat „Maria Tereza”, precum și lucrările pentru obținerea autorizației ISU la Școala nr. 23, de pe strada Țiglarilor, în urma procesului de eficientizare energetică a clădirii. Aceasta din urmă presupune realizarea unui sistem de detecție cu senzori, centrală de detecție și alarmare, montarea de hidranți interiori, înlocuirea ușilor cu unele antifoc și recompartimentarea parțială a unor încăperi-anexă.

Pe lângă aceste lucrări ample, sunt în execuție și intervenții mai restrânse, dar necesare: lucrări la rețeaua de gaz la Liceul „Constantin Noica”, reabilitarea instalațiilor termice și de gaz de la Școala nr. 11, precum și demolarea unor anexe degradate și reabilitarea împrejmuirii Grădiniței „Căsuța Poveștilor”.

Este în curs și extinderea sistemelor de supraveghere video și antiefracție în opt unități de învățământ: Școala nr. 25, Liceul de Construcții și Arhitectură „Carol I”, Grădinița „Elefănțelul Curios”, Grădinița nr. 14, Școala nr. 23, Grădinița nr. 22, Grădinița nr. 7 și Școala nr. 8.

Proiecte în pregătire pentru anii următori, estimate la 330 de milioane de lei

Anul acesta s-a lucrat și la elaborarea documentațiilor și parcurgerea procedurilor de achiziție pentru o serie de investiții viitoare, cu o valoare totală estimată de 330 de milioane de lei, care se vor realiza în anii următori.

Printre acestea se numără construcția unei creșe noi în zona Calei Șurii Mici, cu 90 de locuri, modernizarea Colegiului „Samuel Brukenthal” și extinderea Școlii nr. 4, unde este prevăzută și construcția unei săli de sport.

Sunt în pregătire și extinderea Liceului „O. Ghibu” cu un nou corp de clădire, reabilitarea ultimului corp de clădire de la Colegiul „O. Goga”, cel în care funcționează școala gimnazială, precum și construirea unei săli de sport și amenajarea curții și a terenurilor de sport la Școala gimnazială „Radu Selejan”. Lista mai include lucrări pentru îmbunătățirea securității la incendiu a unui corp al Școlii Gimnaziale „I.L. Caragiale” și modernizarea pardoselii sălii de sport a Liceului Teoretic „Constantin Noica”.

Galerie Foto