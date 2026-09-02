Pe scurt: Directori și specialiști din muzee celebre din toată Europa vin la Sibiu și București să dezbată viitorul muzeelor în aer liber. Cine deschide conferința și ce teme sensibile vor fi puse pe masă.

România este anul acesta gazdă pentru cea de-a 32-a Conferință a Asociației Muzeelor în Aer Liber din Europa (AEOM), care se desfășoară în perioada 6-11 septembrie 2026, la Muzeul Satului din Capitală și la Complexul Național Muzeal „Astra” din Sibiu, potrivit unui comunicat citat de AGERPRES.

Evenimentul are loc ca urmare a propunerii lansate de Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” în luna august 2017, la cea de-a 28-a Conferință a Asociației, desfășurată atunci în Marea Britanie. Este a doua întâlnire de acest tip găzduită de România și se află sub patronajul Ministerului Culturii.

La eveniment vor participa peste 70 de specialiști și directori ai muzeelor în aer liber din 17 țări: Marea Britanie, Cehia, Polonia, Estonia, Lituania, Letonia, Germania, Olanda, Suedia, Norvegia, Ungaria, Bulgaria, Malta, Danemarca, Finlanda, SUA și România.

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În deschiderea conferinței vor lua cuvântul dr. Zsolt Sari, președintele AEOM, Andras Istvan Demeter, ministrul interimar al Culturii, conf. univ. dr. Paula Popoiu, manager al Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti”, și Ciprian Ștefan, manager al Complexului Național Muzeal „Astra” din Sibiu.

Potrivit organizatorilor, conferința din România va încerca să exploreze transformările și rolul transformator al muzeelor în aer liber, deslușind unele dintre problemele arzătoare și sensibile din muzeologia în aer liber.

Programul evenimentului se va desfășura pe parcursul a șase zile, cu sesiuni de lucru și vizite la ambele instituții muzeale românești implicate.

Complexul Național Muzeal „Astra” din Sibiu este unul dintre cele mai mari muzee în aer liber din Europa, iar găzduirea acestei conferințe internaționale confirmă poziția instituției sibiene în rețeaua europeană a muzeelor de acest tip, alături de Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București, unul dintre cele mai vechi muzee etnografice în aer liber din lume.