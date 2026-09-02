În spatele fiecărei misiuni reușite se află o echipă care trebuie să funcționeze perfect. Pentru Andreea Renges și Sox, această echipă s-a construit în timp, prin sute de ore de antrenament, încredere și experiențe trăite împreună. De la primele exerciții și până la misiuni naționale și internaționale, cei doi au învățat să se bazeze unul pe celălalt, iar rezultatele muncii lor au ajuns să vorbească de la sine. Este povestea unui conductor și a câinelui său, despre disciplină, curaj, performanță și legătura care transformă doi parteneri într-o singură echipă.

Andreea Renges lucrează de 20 de ani la Centrul Chinologic “Dr.Aurel Greblea” Sibiu, la Catedra de Dresaj și Pregătire Tactică. Sox este al șaptelea câine pe care l-a avut de când lucrează în cadrul Centrului.

„Sunt agent șef principal Renges Andreea. Lucrez la Centrul Chinologic de 20 de ani, la Catedra de Dresaj și Pregătire Tactică. Sox este al șaptelea cățel pe care îl am de când lucrez la Centrul Chinologic”, povestește aceasta.

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De la predresaj, la pregătirea câinilor pentru misiuni

Activitatea Andreei la Centrul Chinologic a început în zona de predresaj, unde a lucrat timp de 11 ani. Zi de zi, aceasta a pregătit cățeii pentru diferite categorii de lucru, experiență care avea să îi fie de folos ulterior în formarea propriilor câini de serviciu.

„Activitatea mea la Centrul Chinologic a început în predresaj, la cățeluși, unde am lucrat 11 ani. Zi de zi am pregătit cățeii pentru diferite categorii de lucru”, spune Andreea.

Înainte de Sox, Andreea mai lucrase cu un ciobănesc german, însă își dorea un câine cu și mai multă energie, forță și motivație. Din cuib era un singur mascul.

„Eu mai lucrasem cu un ciobănesc german înainte, dar îmi doream un câine mult mai energic, cu mai multă forță și motivație. Din cuib era un singur mascul și acela a fost Sox.”

Povestea celor doi a început când Sox avea doar două luni și jumătate. Andreea l-a preluat direct din maternitate și, din acel moment, câinele a fost permanent alături de ea.

„Povestea lui Sox a început când avea două luni și jumătate. Atunci l-am luat din maternitate și, din acel moment, a fost permanent cu mine. Am început să lucrez cu el încă din primele zile.”

Andreea își amintește că prima întâlnire cu Sox a fost una specială.

„Pe Sox îl am de la vârsta de 2 luni și jumătate. L-am preluat direct din maternitate. A fost dragoste la prima vedere. Era foarte energic și singurul lucru care îi plăcea era să muște.”

Energia lui Sox a devenit însă, în timp, una dintre calitățile care l-au făcut potrivit pentru misiunile pe care urma să le îndeplinească.

„La început, sincer, singurul lucru pe care voia să-l facă era să muște. Avea enorm de multă energie și foarte multă forță, iar provocarea mea a fost să-i canalizez toată energia și să o transform în ceva pozitiv”, își amintește Andreea.

La 10 luni, Sox absolvea primul curs

Pregătirea a început încă din primele zile în care Sox a fost preluat din maternitate. La vârsta de aproximativ 10 luni, acesta a absolvit primul curs, cel pentru detectarea substanțelor explozive.

Ulterior, pregătirea lui a continuat pe componenta de asalt.

„La doar 10 luni a absolvit primul lui curs, cel de detectare a substanțelor explozive, iar după aproximativ o lună am început pregătirea pentru categoria de serviciu asalt”, spune conductoarea lui.

Au urmat ani de antrenamente și misiuni, în care Sox și Andreea au învățat să funcționeze ca o singură echipă.

Locul întâi la Campionatul de dresaj al câinilor polițiști

Munca celor doi a fost încununată în 2023, când au participat la Campionatul de dresaj al câinilor polițiști. Sox a obținut locul întâi la categoria detectare substanțe explozive.

„În anul 2023 am participat cu Sox la Campionatul de dresaj al câinilor polițiști, unde am obținut locul 1 la categoria detectare substanțe, explozive. Am fost foarte mândră de el. Acolo s-a văzut rezultatul muncii noastre”, povestește Andreea.

Pentru ea, competiția a fost mai mult decât un rezultat. A fost dovada că orele de antrenament și munca de zi cu zi au dat roade.

Misiuni în Slovacia și Germania

În ultimii aproximativ trei ani, Andreea și Sox au participat la misiuni naționale și internaționale. În afara țării, au ajuns în Slovacia și Germania, unde au desfășurat activități de detectare a explozivilor și armamentului alături de colegi din mai multe țări.

„De aproximativ trei ani participăm la misiuni naționale și internaționale dintre care amintesc, Slovacia, Germania, pe partea de detectare a explozivilor și armament, alături de colegi din mai multe țări.”

Pe plan național, cei doi au participat la multiple controale pirotehnice și percheziții. Una dintre misiuni i-a rămas în mod special în memorie Andreei.

Într-o locație care fusese deja verificată amănunțit de colegii săi și unde se considerase că nu mai există nimic de găsit, Sox a fost cel care a indicat un frigider vechi.

„Iar pe plan național am participat la multiple controale pirotehnice și percheziții, dintre care îmi amintesc cu drag o misiune când, deși se căutase amănunțit o locație de către colegii mei și se considerase că nu este nimic, Sox a intrat în căutare și semnalat la frigider vechi, unde, foarte bine ambalate, erau un număr de 25 cartușe de vânătoare calibrul 12.”

Descoperirea este una dintre situațiile în care pregătirea câinelui și capacitatea sa de detectare pot face diferența în timpul unei misiuni.

Un câine impunător și în misiunile de asalt

Sox a participat și la numeroase misiuni pe componenta de intervenție și asalt. Chiar dacă este pregătit pentru astfel de situații, în unele dintre aceste misiuni nu a fost nevoie ca acesta să își folosească toate aptitudinile dobândite în timpul antrenamentelor.

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„Misiunile pe componenta intervenție/asalt au fost și ele numeroase, însă în aceste tipuri de misiuni Sox nu s-a putut folosi de aptitudinile dobândite în timpul antrenamentelor lui, deoarece simpla prezență impunătoare și un lătrat, la nevoie, asigură buna desfășurare a activităților colegilor din alte structuri”, explică Andreea.

Pregătirea lui Sox continuă însă.

„Deși este un câine foarte bine antrenat, pregătirea lui este continuă pentru a face față tuturor viitoarelor misiuni.”

„Pentru mine, Sox este un membru al familiei”

Dincolo de concursuri și misiuni, relația dintre Andreea și Sox este una care depășește cu mult cadrul profesional. Cei doi sunt împreună de când câinele avea două luni și jumătate, iar anii petrecuți împreună au făcut ca fiecare să îl cunoască pe celălalt aproape instinctiv.

„Dar, dincolo de toate acestea, pentru mine Sox este partenerul meu și un membru al familiei. Suntem împreună de când avea două luni și jumătate și, după atâția ani, ajungi să-ți cunoști câinele aproape dintr-o privire.”

Pentru Andreea, secretul unei astfel de echipe este simplu: încrederea.

„Cred că cel mai important lucru între un conductor și câinele lui este încrederea. Pentru că un câine extraordinar și un conductor bun trebuie să formeze o echipă.”