Pe scurt: Ai impozite de plătit la Sadu? Termenul se apropie, iar întârzierea costă bani în plus.

Locuitorii comunei Sadu au la dispoziție până la 30 septembrie 2026 pentru a achita a doua rată a impozitelor și taxelor locale, potrivit unui anunț publicat de Primăria Comunei Sadu pe pagina de Facebook a instituției.

Termenul este stabilit conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Contribuabilii își pot achita impozitele și taxele locale prin două modalități: online, prin platforma Ghișeul.ro, sau direct la casieria Primăriei Comunei Sadu, în timpul programului de lucru cu publicul.

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Autoritățile locale recomandă efectuarea plății până la termenul-limită, pentru a evita aglomerația din ultimele zile, dar și eventualele costuri suplimentare generate de întârziere.

Instituția avertizează că pentru obligațiile fiscale neachitate la termen se calculează majorări de întârziere, în condițiile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și în raport cu obligațiile stabilite prin hotărârea Consiliului Local privind impozitele și taxele locale.

Primăria Sadu a mulțumit locuitorilor pentru responsabilitate și pentru plata la timp a obligațiilor locale.