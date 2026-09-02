Pe scurt: O scutire fiscală introdusă doar de Camera Deputaților pentru țuica și vinul de casă a fost anulată de Senat, după ce președintele a contestat-o. Ce se schimbă pentru gospodăriile care produc băuturi tradiționale.

Senatul a decis miercuri, 2 septembrie 2026, în urma reexaminării proiectului privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2025 de modificare a Codului fiscal, eliminarea scutirii de la plata accizelor pentru băuturile alcoolice tradiționale produse pentru consum propriu, potrivit AGERPRES.

Prevederea eliminată fusese introdusă în dezbaterea din Camera Deputaților a Ordonanței 22/2025, cameră care a adoptat proiectul pe 20 mai 2026. Textul amendamentului menționa că ‘sunt scutite de la plata accizelor băuturile alcoolice tradiționale, astfel cum sunt reglementate prin dispoziții speciale, în limita a 200 litri anual pe o gospodărie evidențiată în Registrul agricol’.

Amendamentul preciza, de asemenea, că totalul de băuturi alcoolice tradiționale nedestinate vânzării nu se include în stabilirea limitelor cantitative prevăzute pentru micii producători independenți de băuturi fermentate’.

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În practică, acest lucru ar fi permis gospodăriilor înscrise în Registrul agricol să producă până la 200 de litri anual de băuturi tradiționale – precum țuica sau vinul de casă – fără a plăti accize, atât timp cât producția nu era destinată vânzării.

Președintele Nicușor Dan a solicitat reexaminarea legii, invocând două argumente. Primul este de ordin procedural: amendamentul privind scutirea de accize a fost adoptat exclusiv de Camera Deputaților, fără a trece și prin Senat.

Al doilea argument ține de fondul reglementării – președintele a arătat că scutirea introdusă prin amendament nu decurge din niciuna dintre directivele europene a căror transpunere a generat, de fapt, Ordonanța 22/2025.

În urma acestor obiecții, Senatul a decis eliminarea prevederii din proiectul de lege. Deoarece Senatul este prima cameră sesizată în acest caz, iar Camera Deputaților are rol decizional, proiectul se va întoarce în forma modificată la Camera Deputaților, care va decide varianta finală a legii de aprobare a Ordonanței 22/2025 de modificare a Codului fiscal.