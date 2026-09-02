Pe scurt:
Imaginile cu un porc blocat pe banda de urgență a A1 au făcut înconjurul rețelelor sociale. Poliția a reușit să identifice șoferul din urmă cu camerele de supraveghere ale traficului.
Un șofer în vârstă de 34 de ani a fost sancționat după ce porcul pe care îl transporta într-o remorcă neconformă a sărit pe banda de urgență a Autostrăzii A1, în zona nodului rutier Mediaș, la kilometrul 247, a anunțat Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR).
Cazul a ajuns în atenția autorităților după ce, pe 20 august, în spațiul public au apărut imagini cu un animal blocat pe banda de urgență a autostrăzii. Polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva s-au sesizat din oficiu imediat ce fotografiile și materialele video au început să circule online.
Pentru a stabili exact ce s-a întâmplat, oamenii legii au verificat înregistrările camerelor de supraveghere a traficului de pe tronsonul respectiv. Din imagini au reconstituit traseul vehiculului implicat, pe sensul de mers Boița–Sebeș, și au constatat că animalul era transportat într-o remorcă tractată de un autoturism.
Verificările au condus la identificarea conducătorului auto, un bărbat în vârstă de 34 de ani, care a fost sancționat contravențional cu 1.297,50 de lei. Amenda a fost aplicată pentru neasigurarea încărcăturii și pentru nerespectarea condițiilor legale privind transportul animalelor vii.
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